Футуристическая KIA Optima модель пятого поколения станет более агрессивной

Мировая премьера красавицы KIA Optima должна состояться уже в декабре, а до России она доберется не раньше осени 2020 года.

Новая KIA Optima получит новую «связку» с мощным 2,5-литровым турбомотором Theta III и восьмиступенчатым «роботом»

Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения. Детальная зарисовка демонстрирует новинку в ракурсе «три четверти сзади», а трехмерные рендеры – в футуристическом купеобразном стиле.

Узнать что-то новое из свежих скетчей довольно сложно, так как пока они далеки от реальности: новая Optima изображена без дверных ручек, с непропорциональным силуэтом, огромными дисками и нарочито спортивным кузовом. Впрочем, если вспомнить ранее опубликованные шпионские фото седана с фотосессии в Южной Корее, более детальное представление о нем они все же дают.

Тогда стало известно, что модель пятого поколения станет более агрессивной внешне, а ключевыми отличиями новинки от предшественника станут другая радиаторная решетка, купеобразный силуэт с ниспадающей крышей, трапециевидные выхлопные патрубки и задние фонари, соединенные между собой светодиодной линией стоп-сигнала.

Характеристики новой «Оптимы» пока неизвестны. По слухам, модель получит новую «связку» с мощным 2,5-литровым турбомотором Theta III и восьмиступенчатым «роботом» — производство таких машин, как предполагают коллеги из иностранных СМИ, начнется в первом квартале будущего года. Также в моторную гамму войдет 1,6-литровый наддувный двигатель, а пару ему составит новый восьмиступенчатый «автомат».

Мировая премьера новинки должна состояться уже в декабре, а до России она доберется не раньше осени 2020 года.

Источник: Автоновости Дня