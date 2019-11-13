Задания ЕГЭ в 2020 году планируется передавать по интернету

Технология передачи заданий и экзаменационных работ по защищенным онлайн-каналам исключает возможность вмешательства

Задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и экзаменационные работы в 2020 году планируется передавать по защищенным каналам связи по интернету в более чем половину регионов России, сообщил во вторник руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе телемоста на всероссийском родительском собрании.

«В следующем году мы планируем технологию передачи [заданий ЕГЭ] по сети расширить. Наверное, более 50% регионов примут [в этом] участие в той или иной степени. Постепенно мы к этому идем», — сказал Кравцов.

По его словам, такая технология передачи заданий и экзаменационных работ по защищенным онлайн-каналам исключает возможность вмешательства в этот процесс.

«Когда мы передаем задания по закрытым каналам… в аудиторию, а затем в аудитории, в штабах, в пункте проведения экзамена, сканируем [работы], загружаем в облако, уже оттуда никто не может никакие изменения внести в работу», — пояснил глава Рособрнадзора.

Поэтапное внедрение данной технологии вместо доставки на CD-дисках призвано оптимизировать и совершенствовать процесс изготовления экзаменационных материалов.