Как помочь потрескавшимся пяткам при помощи домашних средств?

Исследователи из США доказали, что мед обладает противомикробным и антибактериальным воздействием, что очень эффективно помогает при потрескавшихся пятках

Многие женщины сталкиваются с потрескавшейся кожей на пятках и считают это чуть ли не главным кошмаром в жизни. Оказывается, существуют простейшие домашние рецепты, позволяющие быстро избавиться от этой проблемы.

Мед. Исследователи из США доказали, что мед обладает противомикробным и антибактериальным воздействием, что очень эффективно помогает при потрескавшихся пятках. Также он увлажняет кожу, что изначально предотвращает развитие дефекта. Его можно наносить в качестве маски для ступней на ночь или использовать в качестве скраба.

Кокосовое масло. Потрескавшиеся пятки, которые вызываются сухостью кожи, экземой и псориазом, можно лечить нанесением кокосового масла после приема душа. Масло помогает коже сохранять увлажнения, а кроме того, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Всё это предотвращает кровотечения и инфекции, распространённые при потрескавшейся коже на пятках.

Жидкие повязки. Вместо того чтобы целый день беспокоиться об исчезновении повязки с пятки, используйте жидкий бандаж. Он продаётся в виде спрея и является превосходным выбором для лечения потрескавшейся кожи на пятках и предотвращения инфекций, особенно если вы предрасположены к кровотечениям.

Ванны с английской солью. Хорошенько промакивайте ступни в ванне с английской солью хотя бы 20 минут ежедневно на протяжении трех недель. Это изменит консистенцию кожи и предотвратит её потрескивание. Английская соль — химический компонент, который легко проникает в кожу, увлажняет и отшелушивает её.

Ополаскиватели для рта и уксус. Да, вы поняли нас правильно — ополаскивателем для рта можно лечить потрескавшуюся кожу на пятках. Большая часть ополаскивателей содержат тимол и спирт, которые полезны при воздействии на поврежденную кожу. Кроме того, эти ополаскиватели защищают от грибковых инфекций ногти, а от подошвенных бородавок — ступни. Уксус, с другой стороны, является умеренно кислотным, что удаляет мертвую кожу.

Источник: МедикФорум