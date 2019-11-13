Источник: Раздел Похоронного дома «Обелиск» на сайте Весь Бердск
Похоронный дом «Обелиск»: Что такое ритуальная служба?
08:56 13.11.2019
Похоронный дом «Обелиск» — мы оказываем ритуальные услуги круглосуточно и изготавливаем памятники, надгробия, венки и другие похоронные принадлежности.
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