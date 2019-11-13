13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Похоронный дом «Обелиск»: Что такое ритуальная служба?

08:56 13.11.2019 Фото: "Обелиск"
0

Похоронный дом «Обелиск» — мы оказываем ритуальные услуги круглосуточно и изготавливаем памятники, надгробия, венки и другие похоронные принадлежности.

Похоронный дом Обелиск: Что такое ритуальная служба?
«Обелиск» рассказывает: Что такое ритуальная служба

Источник: Раздел Похоронного дома  «Обелиск» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Мы в ужасе»: Родители доцента-Наполеона Соколова опасаются, что он умрет в тюрьме
11:45 13-11-2019
«Мы в ужасе»: Родители доцента-Наполеона Соколова опасаются, что он умрет в тюрьме
БердскКричала сутки: 87-летнюю старушку нашли на полу спасатели в Бердске
11:38 13-11-2019
Кричала сутки: 87-летнюю старушку нашли на полу спасатели в Бердске
Выиграли в лотерею по 1 млн и 500 тыс. рублей счастливчики из Новосибирской области
11:30 13-11-2019
Выиграли в лотерею по 1 млн и 500 тыс. рублей счастливчики из Новосибирской области
Били каждый день: Унижала и резала приемных детей семейная пара в Москве
11:15 13-11-2019
Били каждый день: Унижала и резала приемных детей семейная пара в Москве
Какие ошибки при чистке зубов приводят к кариесу?
11:05 13-11-2019
Какие ошибки при чистке зубов приводят к кариесу?
Вышла на свободу из колонии-поселения сбившая "пьяного" мальчика автоледи в Подмосковье
11:00 13-11-2019
Вышла на свободу из колонии-поселения сбившая
62% жителей Финляндии считают русский язык вторым по важности изучения в школе
10:50 13-11-2019
62% жителей Финляндии считают русский язык вторым по важности изучения в школе
БердскПенсионерка против бизнеса: «Выселяет» магазины с первого этажа 5-этажки жительница Бердска 1
10:45 13-11-2019
Пенсионерка против бизнеса: «Выселяет» магазины с первого этажа 5-этажки жительница Бердска
Футуристическая KIA Optima модель пятого поколения станет более агрессивной
10:33 13-11-2019
Футуристическая KIA Optima модель пятого поколения станет более агрессивной
Задания ЕГЭ в 2020 году планируется передавать по интернету
10:31 13-11-2019
Задания ЕГЭ в 2020 году планируется передавать по интернету