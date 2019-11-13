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Здоровье

15% скидка на первое лечение зубов в стоматологической клинике «Колибри»

09:04 13.11.2019 Фото: Стоматологическая клиника "Колибри"
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В стоматологической клинике «Колибри» работают только высокопрофессиональные врачи, клиника оснащена самой современной аппаратурой, оборудование клиники позволяет оказывать даже самые сложные стоматологические услуги на достойном уровне .

15% скидка на первое лечение зубов в стоматологической клинике Колибри
Cтоматологическая клиника «Колибри» вылечит зубы со скидкой

Скидка предоставляется для впервые, обратившихся в клинику, кто при записи на прием сказал администратору про данную акцию на сайте.

Распространяется на терапевтическое лечение одного зуба (лечение кариеса, пульпита, периодонтита)

Не распространяется:

— на профессиональную чистку зубов;

— лечение «Вектором»;

— имплантацию;

— протезирование;

— услуги по акции;

— скидки не суммируются.

Акция действует по 30.11.2019г.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел  стоматологической клиники «Колибри»на сайте Весь Бердск

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