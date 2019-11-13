15% скидка на первое лечение зубов в стоматологической клинике «Колибри»

09:04 13.11.2019 Фото: Стоматологическая клиника "Колибри" 0

В стоматологической клинике «Колибри» работают только высокопрофессиональные врачи, клиника оснащена самой современной аппаратурой, оборудование клиники позволяет оказывать даже самые сложные стоматологические услуги на достойном уровне .

Cтоматологическая клиника «Колибри» вылечит зубы со скидкой Скидка предоставляется для впервые, обратившихся в клинику, кто при записи на прием сказал администратору про данную акцию на сайте. Распространяется на терапевтическое лечение одного зуба (лечение кариеса, пульпита, периодонтита) Не распространяется: — на профессиональную чистку зубов; — лечение «Вектором»; — имплантацию; — протезирование; — услуги по акции; — скидки не суммируются. Акция действует по 30.11.2019г. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом Источник: Раздел стоматологической клиники «Колибри»на сайте Весь Бердск

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Нуждаетесь в лечении зубов? Ответить