Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

«Курьер. Среда. Бердск», №43/2019

Сегодня, 13 ноября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №43/2019.

В номере вы прочтете:

1. К 7,5 годам и штрафам в 400 тыс. рублей приговорил суд руководителей свалки за растрату.

2. Вода из-под крана в Бердске пахнет хлоркой.

3. Поисковый отряд «Лиза Алерт» откроет штаб в Бердске для розыска без вести пропавших.

4. На 1 метр за неделю обвалился бердский берег на Обском море.

5. Экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов вышел по УДО, отсидев 6 лет за коррупцию.

6. Долгострой на ул. К. Маркса сдадут в эксплуатацию — через три года после заселения.

7. В 2020 году губернатор и депутаты выберут нового мэра Бердска.

8. Как получить компенсацию оплаты за детский сад.

9. В микрорайоне Южном открылся новый детсад «Дельфин» на 220 мест.

10. Как изменится жизнь горожан после принятия генплана.

11. Город, которого нет: В старом Бердске рисковали утонуть ради малины.

12. Поэтессе из Бердска путешествовать без билета помогают стихи.

13. На «Москвиче» 1950 года ездит бердчанин.

14. Как предотвратить суицид.

15. Что нужно быстро сделать при инсульте?.

На обложке —Генплан. Бердск через 21 год.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.