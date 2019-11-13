Полыхал пассажирский автобус №14 на ул. Ленина в Новосибирске

Автобус полностью сгорел

Вечером 12 ноября в центре Новосибирска загорелся пассажирский автобус №14. Пассажиры успели эвакуироваться. На момент возгорания внутри автобуса находилось 20 человек. ЛИаЗ полыхал с такой силой, что к моменту прибытия пожарных сгорел уже почти полностью. В СМИ и соцсетях стали появляться фото и видео произошедшего.

Как сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте», перед возгоранием в автобусе прозвучал хлопок. В результате происшествия никто не пострадал, прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь. Причины возгорания пока не установлены.