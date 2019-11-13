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Тонущую собаку из ледяной воды спасли на экскаваторе строители на Урале

10:15 13.11.2019 Фото: скриншот видео Youtube/E1.RU
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Пес провалился в водоем и пытался выбраться на лед, однако обессилил. Рабочие подогнали к берегу экскаватор, после чего в ковш забрался один из мужчин, доставший замерзшую собаку из воды.

Тонущую собаку из ледяной воды спасли на экскаваторе строители на Урале
В Екатеринбурге строители спасли тонущую собаку, добравшись до нее на экскаваторе

Строители, проводившие работы на территории Шарташского лесного парка в Екатеринбурге, пришли на помощь собаке, оказавшейся на грани гибели.

Мужчины заметили, что животное провалилось в водоем. Оно пыталось выбраться на лед, однако не сумело этого сделать и обессилело.

Рабочие подогнали к берегу экскаватор, после чего в ковш забрался один из мужчин, доставший замерзшую собаку из воды.

Животное отогрели в салоне автомобиля, после чего собака ушла.

По данным РИА Новости, руководство парка уже объявило о том, что планирует поощрить сотрудников, отличившихся при проведении импровизированной спасательной операции.

Источник: Вести

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Моё мнение Комментарий Поделиться
житель, 13 ноября 2019 11:11
Дай Вам Бог здоровья!!!!!

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