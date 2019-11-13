Тонущую собаку из ледяной воды спасли на экскаваторе строители на Урале

Пес провалился в водоем и пытался выбраться на лед, однако обессилил. Рабочие подогнали к берегу экскаватор, после чего в ковш забрался один из мужчин, доставший замерзшую собаку из воды.

В Екатеринбурге строители спасли тонущую собаку, добравшись до нее на экскаваторе

Строители, проводившие работы на территории Шарташского лесного парка в Екатеринбурге, пришли на помощь собаке, оказавшейся на грани гибели.



Мужчины заметили, что животное провалилось в водоем. Оно пыталось выбраться на лед, однако не сумело этого сделать и обессилело.

Рабочие подогнали к берегу экскаватор, после чего в ковш забрался один из мужчин, доставший замерзшую собаку из воды.

Животное отогрели в салоне автомобиля, после чего собака ушла.

По данным РИА Новости, руководство парка уже объявило о том, что планирует поощрить сотрудников, отличившихся при проведении импровизированной спасательной операции.

Источник: Вести