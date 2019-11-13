После отставки и эмиграции Моралеса управляет Бразилией сенатор Жанин Аньес

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Новое руководство Боливии

Сенатор-демократ Жаннин Аньес во вторник (в ночь на среду мск) приняла полномочия временного главы боливийского государства, сообщает интернет-портал боливийского издания Tiempos.

«После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством», — пишет газета.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената.

«Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства», — заявила она с трибуны парламента Боливии.

При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов — сторонников Эво Моралеса в зале не было, при том, что они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки Эво Моралеса.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Движения к социализму» Эво Моралеса отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Источник: Интерфакс