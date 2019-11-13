На обязательном ЕГЭ по иностранному предложат на выбор 5 языков

Пять языков на выбор будет предложено для сдачи на обязательном ЕГЭ по иностранному

Выпускники смогут сдать экзамены по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому.

Участникам единого госэкзамена по иностранному языку, который станет обязательным в 2022 году, будет предложено на выбор пять языков. Об этом во вторник сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

«Что касается ЕГЭ, то действительно с утвержденными министерством стандартами планируется в 2022 году введение обязательного иностранного языка в едином государственном экзамене. Все спрашивают: «Это будет английский язык?» Сразу отвечу: «Нет». Сегодня выпускник может выбирать из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский язык», — сказал Кравцов.

Он отметил, что уже разработана демо-версия экзамена, которая состоит из устной и письменной части.

«Что касается девятых классов, то обязательного введения экзамена по иностранным языкам не планируется. По девятым классам в следующем году и последующем будет такая модель: два экзамена обязательных — русский и математика, два предмета по выбору, в том числе иностранный язык», — добавил глава Рособрнадзора.

Национальный родительский комитет ранее обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Автором инициативы выступила председатель комитета Ирина Волынец. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена (ОГЭ) по иностранному языку должна проходить на добровольной основе. Кроме того, внедрение обязательных экзаменов по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ и интересам страны, а подготовку к нему ученикам придется вести в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов.

В пресс-службе Минпросвещения ранее отметили, что введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку продиктовано требованиями современного рынка труда. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году.

Экзамен по математике

Выпускники должны определиться с форматом единого государственного экзамена по математике до первого февраля, сообщил Кравцов.

С 2019 года выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике — базовый или профильный.

«В этом году нужно до первого февраля определиться, какой экзамен [сдавать]. Можно будет выбрать базовый или профильный [уровень]», — заявил Кравцов.

Работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится три часа. Она оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Работа по математике профильного уровня состоит из двух частей и 19 заданий, длится экзамен три часа 55 минут. Оценивается работа по стобалльной шкале, установленный минимальный балл по математике профильного уровня — 27.

Источник: ТАСС