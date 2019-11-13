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Рак прямой кишки: как предотвратить?

14:21 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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Колоректальный рак является третьим по распространенности в мире, вторым по количеству смертей и демонстрирует растущую тенденцию даже среди населения в возрасте до 50 лет.

Рак прямой кишки: как предотвратить?
Медик рассказал о способах предотвратить развитие рака прямой кишки
Сюжет: Онкология
Рак прямой кишки: как предотвратить?

Рак прямой кишки: как предотвратить?Лишний вес может приводить к раку прямой кишкиЕщё 104 новостей

Врач из Италии Рената Гили (Renata Gili) рассказала, что жизненно важно знать о раке толстой кишки. На фоне этого специалист предупредила о важности изменения образа жизни и своевременном медицинском обследовании.
Колоректальный рак является третьим по распространенности в мире, вторым по количеству смертей и демонстрирует растущую тенденцию даже среди населения в возрасте до 50 лет. По словам специалиста, наиболее всего повышают вероятность развития смертельного недуга: чрезмерное употребление красного мяса, колбас, алкоголя и рафинированного сахара. В этом же списке факторов риска: избыточный вес и низкая физическая активность, курение сигарет. «Большинство случаев рака толстой кишки развиваются от некоторых повреждений, которые могут образовываться в кишечнике, обычно называемых полипами. Изначально они не состоят из клеток злокачественной опухоли. Следовательно, представляют собой доброкачественные опухоли, которые через много лет могут превратиться в злокачественные», — отмечает Рената Гили. В связи с вышесказанным, медик считает крайне важным соответствующий скрининг, чтобы распознать незаметное кровотечение, так как полипы могут начать кровоточить за много лет до развития рака. Колоноскопия в свою очередь дает возможность визуализировать внутреннюю часть кишечника и подтвердить возможное присутствие тканевых наростов, благодаря чему их можно устранить, снизив риски для жизни. «Если в кале есть кровь, это может быть геморрой, но есть риск на 30-40%, что это развивающаяся опухоль. А поскольку чаще всего речь идет о ранней стадии, на которой терапия хорошо работает, мы должны отбросить страх колоноскопии, которая пугает многих, но значительно увеличивает шансы на выздоровление», — подытожила медик.

Источник: actualnews.org

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