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Вышла на свободу из колонии-поселения сбившая «пьяного» мальчика автоледи в Подмосковье

11:00 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте. В крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя.

Вышла на свободу из колонии поселения сбившая пьяного мальчика автоледи в Подмосковье
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу

Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Эту информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок. Там рассказали, что Алисова покинула исправительное учреждение 11 ноября по окончании срока.

В конце апреля 2017 года жительница Балашихи на скорости не менее 20 километров в час сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Дело получило резонанс после того, как выяснилось, что первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения», — 2,7 промилле.

Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. Как выяснилось, эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом и загрязнил его спиртообразующей микрофлорой.

В результате Алисову приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении. Она дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, но оба раза их отклонили.

Источник: РИА Новости

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