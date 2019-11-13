Били каждый день: Унижала и резала приемных детей семейная пара в Москве

В Москве задержана пара, которая долгое время издевалась над приемными детьми

Били ежедневно. И угрожали зарезать. О бесчинствах взрослых стало известно от старшей дочери, уже совершеннолетней. Слова она подкрепила видео.

Она бьет его стеклянной бутылкой снова и снова, удар за ударом, не обращая внимание на слезы и крики. Рядом другой ребенок тихо моет посуду, будто ничего не происходит. Похоже, в этой семье такая сцена в порядке вещей. Когда надоело бить мальчика бутылкой, можно для разнообразия пустить в ход кулаки.

Эту женщину на видео ребенок называет мамой, просит прекратить. Но мольбы и страх, похоже, только подпитывают ненависть.

Воровство, о котором идет речь, судя по описанию видео в социальных сетях, это когда мальчик просто взял конфеты со стола. Ролик опубликовала девушка, которая представилась старшей приемной дочерью женщины, избивавшей детей. Ей удалось сбежать от такой мамы, но жизнь новых приемных детей, которых в семье трое, превратилась в ад: «Дети подвержены регулярным избиениям, их избивают аккуратно, чтобы следов побоев много не было. На них постоянно орут, унижают и ежедневно и систематично в них уничтожают личность, отчасти для того, чтобы по достижении ими 18 лет заполучить от них квартиры, которые им полагаются от государства».

Как рассказывает девушка, за детей приемная мама получает крупную сумму ежемесячно — больше ста тысяч рублей, эти деньги, по свидетельствам старшей дочери, родители тратят на игры в социальных сетях и на алкоголь: «К сожалению, скажу вам, что избиения часто происходят гораздо более жестоко. У этих детей уже испорчена психика и нанесены очень серьезные психологические травмы. Мать после употребления спиртного кухонным ножом порезала руку этому же мальчику»

Свое желание пустить в ход нож приемная мама действительно не скрывает.

А на этом ролике до конца непонятно, какое наказание досталось маленькой девочке. Но судя по тому, что, когда мама подошла, а ноги девочки чуть не оторвались от земли, возможно, малютку душили. И снова крик, мольбы, мат, удары.

Сейчас и приемную маму, и приемного папу, который, по свидетельствам дочери, также принимал участие в издевательствах над детьми, арестовали.

– Договор опеки расторгнут, с детьми работают сейчас специалисты, психологи. Конечно, необходимо задаться вопросом, почему только после того, как журналисты узнали о беде, а не органы соцзащиты, органы опеки и попечительства, только после этого защита прав детей стала разрешаться, – сообщила Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам человека.

Семейная пара находится в СИЗО, и в отношении них заведено уголовное дело по статье «Истязание», они могут попасть в тюрьму на три года. Для детей же сейчас самое главное восстановиться после пережитого кошмара.

Источник: 1tv.ru