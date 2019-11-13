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Уволят ли осужденных за растрату 1,3 млн рублей Солопову и Оленича с мусорной свалки Бердска?

12:45 13.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Приговор в отношении обоих фигурантов уголовного дела вступит в законную силу 21 ноября. Приказа об увольнении осужденных нынешнее руководство муниципального «Спецавтохозяйства» не получало.

Уволят ли осужденных за растрату 1,3 млн рублей Солопову и Оленича с мусорной свалки Бердска?
Директор бердской свалки находилась под домашним арестом с 26 мая
Сюжет: Солопова
Уволят ли осужденных за растрату 1,3 млн рублей Солопову и Оленича с мусорной свалки Бердска?

Уволят ли осужденных за растрату 1,3 млн рублей Солопову и Оленича с мусорной свалки Бердска?К 7,5 годам условно и штрафам в 400 тыс. рублей приговорил за растрату 1,3 млн рублей руководителей свалки суд БердскаЕщё 13 новостей

11 ноября судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

В с соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ оба фигуранта уголовного дела лишены права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.
Напомним, Солопова и Оленич с момента их задержания — мая 2018 года — не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства».

Власть Бердска на третий день после оглашения приговора не уволила осужденных, так как приговор бердского городскогос уда не вступил в законную силу. У Софьи Солоповой и Сергея Оленича есть 10 дней, чтобы подать апелляцию в областной суд Новосибирска.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Сергей Кречетов отметил, что его доверитель — Сергей Оленич — обдумывает решение об апелляции.

— Все в стадии обсуждения. Приговор не вступил в законную силу, так что Сергей Оленич и Софья Солопова еще занимают свои должности в «Спецавтохозяйстве», — сообщил Сергей Кречетов сегодня, 13 ноября.
Все же нынешний исполняющий обязанности директора «САХ» Константин Букреев склонен полагать, что фигуранты уголовного дела обжалуют приговор бердского городского суда.

— Никаких приказов об их увольнении не было. Думаю, это произойдет не скоро, — предположил Константин Букреев 13 ноября.

Напомним, Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. А Сергей Оленич признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Обоим назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Солопову лишили свободы на 3 года, а Оленича — на 3,5.

Кроме этого им придется выплатить государству штраф по 200 тыс. рублей, а также солидарно возместить растраченные 1,3 млн рублей в полном объеме.

Громкий процесс судья Наталья Агеева начала 1 ноября 2018 года. 24 октября гособвинитель огласил наказание, которого, по его мнению, заслуживают подсудимые. Помощник прокурора Анна Белова попросила суд наказать обоих фигурантов реальным сроком — приговорить каждого к 3,5 годам колонии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимые и их защита не согласны с обвинением и настаивали на оправдательном приговоре. Однако судья начала выносить обвинительный приговор

Судья озвучила показания подсудимых: Солопова приняла на работу Оленича по рекомендации мэра Бердска Евгения Шестернина и по приказу первого вице-мэр Александра Тужика, чтобы навести порядок на мусорной свалке. Следствие полагает, что директор САХ вносила в табель заведомо ложные сведения о рабочем времени своего зама, который фактически работу не исполнял.

Солопова и Оленич ставят в заслугу последнего все позитивные преобразования на полигоне ТКО, получение прибыли и ликвидацию пожаров.
Однако нынешний и. о. директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев документально доказал, что все важное на свалке происходило благодаря ему, а не Оленичу. Показания же сотрудников САХ в пользу нового заместителя Букрев объясняет приятельскими отношениями с Солоповой.

Она заявлял суду, что начисления зарплаты Оленичу происходили открыто и легально. И об этом прекрасно знала администрация города. Каждый месяц с апреля 2016 по апрель 2018 года Сергей Оленич, устроенный официально в САХ в качестве замдиректора по техническим и экономическим вопросам, получал аванс и зарплату в сумме около 60 тыс. Рублей.

В суде выступал представитель потерпевшей стороны — спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, который считает, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты, нанеся ущерб муниципальному предприятию и городу.

Дал показания в суде и глава Бердска Евгений Шестернин. По его словам, с приходом на работу Оленича, на свалке прекратились регулярные пожары, а асоциальные личности исчезли с мусорного полигона, работа стабилизировалась. Такого же мнения придерживался Александр Тужик.
Стоит отметить, что Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.
Рассмотрение дела о «хищении воды» вступило в завершающую стадию.

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От редакции

Уволят?

елена, 13 ноября 2019 12:52
Интересно,а з.п.они тоже все это время получали?
Алена, 13 ноября 2019 14:12
Асоциальные личности на свалки так и есть! И постоянно докапываются до водителей привозящих мусор! Без разрешения открывают двери в машинах!!!

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