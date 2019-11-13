Уволят ли осужденных за растрату 1,3 млн рублей Солопову и Оленича с мусорной свалки Бердска?

Приговор в отношении обоих фигурантов уголовного дела вступит в законную силу 21 ноября. Приказа об увольнении осужденных нынешнее руководство муниципального «Спецавтохозяйства» не получало.

Директор бердской свалки находилась под домашним арестом с 26 мая

11 ноября судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

В с соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ оба фигуранта уголовного дела лишены права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, Солопова и Оленич с момента их задержания — мая 2018 года — не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства».



Власть Бердска на третий день после оглашения приговора не уволила осужденных, так как приговор бердского городскогос уда не вступил в законную силу. У Софьи Солоповой и Сергея Оленича есть 10 дней, чтобы подать апелляцию в областной суд Новосибирска.В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Сергей Кречетов отметил, что его доверитель — Сергей Оленич — обдумывает решение об апелляции.

— Все в стадии обсуждения. Приговор не вступил в законную силу, так что Сергей Оленич и Софья Солопова еще занимают свои должности в «Спецавтохозяйстве», — сообщил Сергей Кречетов сегодня, 13 ноября.

Все же нынешний исполняющий обязанности директора «САХ» Константин Букреев склонен полагать, что фигуранты уголовного дела обжалуют приговор бердского городского суда.

— Никаких приказов об их увольнении не было. Думаю, это произойдет не скоро, — предположил Константин Букреев 13 ноября.

Напомним, Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. А Сергей Оленич признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Обоим назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Солопову лишили свободы на 3 года, а Оленича — на 3,5.

Кроме этого им придется выплатить государству штраф по 200 тыс. рублей, а также солидарно возместить растраченные 1,3 млн рублей в полном объеме.

Громкий процесс судья Наталья Агеева начала 1 ноября 2018 года. 24 октября гособвинитель огласил наказание, которого, по его мнению, заслуживают подсудимые. Помощник прокурора Анна Белова попросила суд наказать обоих фигурантов реальным сроком — приговорить каждого к 3,5 годам колонии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимые и их защита не согласны с обвинением и настаивали на оправдательном приговоре. Однако судья начала выносить обвинительный приговор

Судья озвучила показания подсудимых: Солопова приняла на работу Оленича по рекомендации мэра Бердска Евгения Шестернина и по приказу первого вице-мэр Александра Тужика, чтобы навести порядок на мусорной свалке. Следствие полагает, что директор САХ вносила в табель заведомо ложные сведения о рабочем времени своего зама, который фактически работу не исполнял.

Солопова и Оленич ставят в заслугу последнего все позитивные преобразования на полигоне ТКО, получение прибыли и ликвидацию пожаров.

Однако нынешний и. о. директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев документально доказал, что все важное на свалке происходило благодаря ему, а не Оленичу. Показания же сотрудников САХ в пользу нового заместителя Букрев объясняет приятельскими отношениями с Солоповой.

Она заявлял суду, что начисления зарплаты Оленичу происходили открыто и легально. И об этом прекрасно знала администрация города. Каждый месяц с апреля 2016 по апрель 2018 года Сергей Оленич, устроенный официально в САХ в качестве замдиректора по техническим и экономическим вопросам, получал аванс и зарплату в сумме около 60 тыс. Рублей.

В суде выступал представитель потерпевшей стороны — спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, который считает, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты, нанеся ущерб муниципальному предприятию и городу.

Дал показания в суде и глава Бердска Евгений Шестернин. По его словам, с приходом на работу Оленича, на свалке прекратились регулярные пожары, а асоциальные личности исчезли с мусорного полигона, работа стабилизировалась. Такого же мнения придерживался Александр Тужик.

Стоит отметить, что Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Рассмотрение дела о «хищении воды» вступило в завершающую стадию.