Наказали не сдавшего толстого кота в багаж пассажира лишением авиабонусов

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота весом больше восьми килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Сам хозяин кота рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, молодой человек предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон.
После появления этого сообщения «Аэрофлот» провел служебное расследование и выяснил, что пассажир с котом допустил «ряд грубых нарушений»: не сдал животное в багаж, на борту вынимал его из переноски, а при регистрации совершил подмену.
«Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Опубликовано Михаилом Галиным Вторник, 5 ноября 2019 г.
Авиакомпания усмотрела в этом «целенаправленное нарушение условий договора воздушной перевозки» и исключила пассажира из программы «Аэрофлот Бонус».
«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — заявили в пресс-службе.
Компания также напомнила, что если вес животного вместе с переноской превышает восемь килограммов, то перевозить его разрешается только в багажном отсеке.
Источник: РИА Новости