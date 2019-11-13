Наказали не сдавшего толстого кота в багаж пассажира лишением авиабонусов

Слишком крупное животное отказались взять на борт самолета. Чтобы лететь вместе со своим питомцем до Владивостока хозяин предъявил на посадке другого кота. За подмену пассажира лишили накопленных миль.

Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота весом больше восьми килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Сам хозяин кота рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, молодой человек предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон.

После появления этого сообщения «Аэрофлот» провел служебное расследование и выяснил, что пассажир с котом допустил «ряд грубых нарушений»: не сдал животное в багаж, на борту вынимал его из переноски, а при регистрации совершил подмену.

«Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Авиакомпания усмотрела в этом «целенаправленное нарушение условий договора воздушной перевозки» и исключила пассажира из программы «Аэрофлот Бонус».

«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — заявили в пресс-службе.

Компания также напомнила, что если вес животного вместе с переноской превышает восемь килограммов, то перевозить его разрешается только в багажном отсеке.

Источник: РИА Новости