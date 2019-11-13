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Наказали не сдавшего толстого кота в багаж пассажира лишением авиабонусов

12:30 13.11.2019 Фото: Страница в Facebook Михаила Галина
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Слишком крупное животное отказались взять на борт самолета. Чтобы лететь вместе со своим питомцем до Владивостока хозяин предъявил на посадке другого кота. За подмену пассажира лишили накопленных миль.

Наказали не сдавшего толстого кота в багаж пассажира лишением авиабонусов
Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж кота весом больше восьми килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Сам хозяин кота рассказал в фейсбуке, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж. Чтобы избежать этого, молодой человек предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон.

После появления этого сообщения «Аэрофлот» провел служебное расследование и выяснил, что пассажир с котом допустил «ряд грубых нарушений»: не сдал животное в багаж, на борту вынимал его из переноски, а при регистрации совершил подмену.

«Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», — говорится в сообщении пресс-службы.

По многочисленным просьбам. Путешествие кота Виктора по маршруту Рига — Москва — Владивосток выявило 2 лишних кг у…

Опубликовано Михаилом Галиным Вторник, 5 ноября 2019 г.

Авиакомпания усмотрела в этом «целенаправленное нарушение условий договора воздушной перевозки» и исключила пассажира из программы «Аэрофлот Бонус».
«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — заявили в пресс-службе.

Компания также напомнила, что если вес животного вместе с переноской превышает восемь килограммов, то перевозить его разрешается только в багажном отсеке.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Бедный кот?

Kot_71, 13 ноября 2019 14:17
"На все попытки объяснить что кот живым не долетит 8 часов в багаже"... Какие глупости. Кот же не в отсеке для багажа летит, а в спец. камере под кабиной пилота, где та же температура и давление/влажность, что и в салоне самолета. У всех авиакомпаний есть ограничение для провоза животных в салоне самолета 10 кг ( вес животного плюс контейнер), да и количество животных ограничено на одном рейсе.

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