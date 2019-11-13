Выиграли в лотерею по 1 млн и 500 тыс. рублей счастливчики из Новосибирской области

В Сибири шесть клиентов Почты России выиграли в лотерею почти 6 млн рублей. Наиболее везучим оказался житель Иркутской области – он стал обладателем квартиры, денежный эквивалент которой составляет 1,5 млн рублей.

Налог взимается с выигрыша более 4 тыс. рублей

Крупные денежные выигрыши по итогам очередного розыгрыша лотерей «Русское лото» и «Жилищная лотерея» получили жители пяти регионов Сибири. Все они купили счастливые билеты в почтовых отделениях.

Наиболее везучим оказался житель Иркутской области – он стал обладателем квартиры, денежный эквивалент которой составляет 1 500 000 рублей. По 1 000 000 рублей выиграли счастливчики из Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. Еще один житель столицы Сибири стал богаче на 500 тысяч. А в Алтайском крае сумма выигрыша у купившего лотерейный билет на почте составила почти 900 тысяч рублей.

Отметим, что год назад восемь удачливых сибиряков выиграли в лотерею призы на общую сумму более 4,5 миллионов рублей, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Почты России сегодня, 13 ноября.

Напомним, все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.

Сегодня приобрести билеты Всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.