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За мошенничество со сноубордами из проката 7,5 лет строго режима дал суд Новосибирска

13:15 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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В пункте проката спортинвентаря на Горская двое под залог своих паспортов получили два сноуборда и две пары ботинок, заплатив 598 рублей. Взятое они не вернули в установленный договором срок, причинив ущерб в размере 44 тыс. рублей.

За мошенничество со сноубордами из проката 7,5 лет строго режима дал суд Новосибирска
Вступил в силу приговор суда по делу о мошенничестве со сноубордами

Ленинский районный суд в сентябре 2019 года вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимых 20-летней Яны Тихоновой и 27-летнего Александра Литвинова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили сегодня, 13 ноября, в облпрокуратуре.

В суде установлено, что 21 февраля 2018 года Литвинов и Тихонова в пункте проката спортивного инвентаря (по адресу: Горская, 58) под залог своих паспортов получили два сноуборда и две пары ботинок, заплатив за прокат 598 рублей. Прокатный инвентарь они не вернули в установленный договором срок, причинив пункту проката ущерб в размере 44 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия по делу и в судебном заседании Литвинов и Тихонова вину свою признали полностью.

Суд приговорил Тихонову к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года), Литвинова – к 2 годам лишения свободы. Окончательно суд по совокупности преступлений (ч.5 ст.69 УК РФ) назначил Литвинову 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокатной организации в счет возмещения причиненного преступлением материального вреда.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного Литвинова без удовлетворения.

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От редакции

Адекватное наказание?

Аноним, 13 ноября 2019 13:26
Своровал 22 т. - 2 года. Своровал (будучи чиновником) 22 миллиона - ой простите я больше так не буду, и все

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