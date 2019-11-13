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Кричала сутки: 87-летнюю старушку нашли на полу спасатели в Бердске

11:38 13.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Немощная бердчанка упала и не смогла подняться, стала кричать и звать на помощь, но соседи ее услышали не скоро.

Кричала сутки: 87 летнюю старушку нашли на полу спасатели в Бердске
Очень часто спасателям приходится выезжать в многоквартирные дома, чтобы деблокировать двери, за которыми людям грозит опасность

Сообщение о том, что требуется срочно деблокировать дверь в квартиру 87-летней пенсионерки, поступило от председателя ЖСК-22 по ул. Красная Сибирь, 118, в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, днем 12 ноября. Бабушка проживает одна, кричит полдня и зовет на помощь. Сама открыть дверь не может.

— Трое спасателей прибыли на место. С помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь и вошли в квартиру. Старушку нашли на полу в комнате. Она рассказала, что упала и не смогла подняться, на полу лежит более суток. Бабушку перенесли на кровать. Ею занялись сотрудники скорой помощи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

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