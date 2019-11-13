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Начали устанавливать светофоры на 1,9 млн рублей у школ Бердска для безопасного перехода

16:34 13.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Уже сделано 4 светофора, еще остается 8. Начальная цена по контракту была 2,2 млн рублей. Она снижена в результате торгов. У школы №1 на ул. Ушакова светофорный объект сделают в ближайшие три недели.

Начали устанавливать светофоры на 1,9 млн рублей у школ Бердска для безопасного перехода
Сделают пешеходные светофоры у школ Бердска

Четыре пешеходных светофора оборудуют в этому году возле школ Бердска. Четыре уже сделаны. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела организации дорожного движения управления ЖКХ Бердска Артем Луппов контракт в работе. Напомним, переходы к школам делают максимально безопасными в рамках современного ГОСТа.

— На школе №1 светофор сделают в ближайшие три недели. Контракт 2019 года в работе — в этом году сделают 4 светофорных объекта: на школе №1 на ул. Ушакова, школе №8 по ул. Кирова и по Пушкина, у экономического лицея по ул. К. Маркса, — рассказал Артем Олегович 12 ноября.

Уже установлены в Бердске светофоры у школы №9 по ул. Островского, школы №3 по ул. Островского, школы №2 по ул. Комсомольская и у школы №1 по ул. Первомайская.

Финансируются работы за счет местного бюджета по программе «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 год». Изначальная цена контракта была 2 млн 200 тыс. рублей. В результате торгов она снижена до 1 млн 900 тыс. рублей.

— Все четыре светофора сделают в этом году. Всего светофоров в городе нужно оборудовать еще восемь. Но когда это сделают, зависит от финансирования, — подчеркнул Артем Олегович.

Автор видео Алена Романцова

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