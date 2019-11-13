13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Смертельное ДТП: Hyundai Solaris выехал на встречку и убил водителя ВАЗа в Новосибирской области

15:15 13.11.2019 Фото: pixabay.com
0

61-летний водитель «семерки» скончался на месте недалеко от села Сарапулка. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.

Смертельное ДТП: Hyundai Solaris выехал на встречку и убил водителя ВАЗа в Новосибирской области
В Мошковском районе произошло ДТП со смертельным исходом

12 ноября в 15.00 на 10-м км автодороги р.п. Мошково-с. Сарапулка в Мошковском районе произошло столкновение легковых автомобилей, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris 1997 г.р., двигаясь со стороны села Сарапулка, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа – мужчина в возрасте 61 года от полученных травм скончался на месте.

По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Виновника посадят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Штраф за выгул опасных собак без намордника вырастет до 5 тыс. рублей
17:30 13-11-2019
Штраф за выгул опасных собак без намордника вырастет до 5 тыс. рублей
Путину доверяют 71,6% россиян, одобряют работу президента 65,2%
17:15 13-11-2019
Путину доверяют 71,6% россиян, одобряют работу президента 65,2%
БердскСообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется 22
17:06 13-11-2019
Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
БердскПенсионная реформа: Копить самим на пенсию предлагает власть России жителям Бердска 1
17:00 13-11-2019
Пенсионная реформа: Копить самим на пенсию предлагает власть России жителям Бердска
Где дают быстро кредит наличными
16:50 13-11-2019
Где дают быстро кредит наличными
Особенности покупки чехла для планшета
16:47 13-11-2019
Особенности покупки чехла для планшета
Шелуху вместо кедровых шишек за 37 тыс. рублей продал мошенник пожилой предпринимательнице на Алтае
16:45 13-11-2019
Шелуху вместо кедровых шишек за 37 тыс. рублей продал мошенник пожилой предпринимательнице на Алтае
БердскОтключат горячую воду на 5 дней у жителей военного городка Бердска 1
16:39 13-11-2019
Отключат горячую воду на 5 дней у жителей военного городка Бердска
БердскНачали устанавливать светофоры на 1,9 млн рублей у школ Бердска для безопасного перехода
16:34 13-11-2019
Начали устанавливать светофоры на 1,9 млн рублей у школ Бердска для безопасного перехода
3 700 многодетных семей получили сертификат на региональный семейный капитал в 2019 году в Новосибирской области
16:30 13-11-2019
3 700 многодетных семей получили сертификат на региональный семейный капитал в 2019 году в Новосибирской области