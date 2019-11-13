Смертельное ДТП: Hyundai Solaris выехал на встречку и убил водителя ВАЗа в Новосибирской области

61-летний водитель «семерки» скончался на месте недалеко от села Сарапулка. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.

В Мошковском районе произошло ДТП со смертельным исходом

12 ноября в 15.00 на 10-м км автодороги р.п. Мошково-с. Сарапулка в Мошковском районе произошло столкновение легковых автомобилей, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris 1997 г.р., двигаясь со стороны села Сарапулка, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа – мужчина в возрасте 61 года от полученных травм скончался на месте.

По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.