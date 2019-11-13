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Вакцину от лихорадки Эболы для Конго начнут выпускать с подачи Медведева в новосибирском НЦ «Вектор»

14:00 13.11.2019 Фото: nso.ru
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«Начинайте. Очень важная задача», — сказал премьер, дав символический старт производству. Он пожелал успехов ученым в производстве вакцины.

Вакцину от лихорадки Эболы для Конго начнут выпускать с подачи Медведева в новосибирском НЦ Вектор
Дмитирй Медведев побывал в научном центре «Вектор» в Кольцово

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ (СФО) посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области, где дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократичной Республики Конго.


Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.

Нынешняя вспышка Эболы в Конго началась в конце июля 2018 года. По данным на 18 октября, число заболевших в республике составило 3228 человек, из них скончались 2157 человек.

В октябре Медведев распорядился выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах почти 400 миллионов рублей для оказания помощи Конго в предупреждении вспышки вируса, средства пойдут в том числе и на вакцинацию с применением российской вакцины.

Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом научного центра — именно там создаются российские вакцины, которые разрабатывает «Вектор», а сейчас, согласно распоряжению правительства, будет производиться и синтетическая пептидная вакцина «ЭпиВакЭбола».

Сотрудники цеха доложили премьеру, что предприятие готово к выпуску вакцины в размере 5 тысяч доз для поставок в страны Африки.

«Начинайте. Очень важная задача», — сказал Медведев, дав символический старт производству.
Он пожелал успехов ученым в производстве вакцины.

Премьеру также рассказали о работе лаборатории обратного генома, где разрабатывают будущие вакцины. По словам сотрудников лаборатории, самому старшему из которых 30 лет, уже сегодня с использованием новейшего оборудования и современных технологий получение вакцинных штаммов гриппа занимает 6-7 дней с момента получения генетического материала, тогда как на Западе время, требующееся на аналогичные действия, составляет до 14 дней.

По словам ученых, в лаборатории сейчас разрабатывается и противооспенная вакцина 4 поколения — вскоре заканчивается первая фаза ее клинических исследований, а через год планируется выпуск лекарственной формы.
Работники научного центра также поблагодарили Медведева за меры, благодаря которым существенно выросла заработная плата научных сотрудников, что позволило привлекать в отрасль молодые кадры — так, только за текущий год в лабораторию обратного генома пришли 8 молодых специалистов.

Кроме этого, глава правительства посетил лабораторию геномного анализа. Ее сотрудники изучают поступающие со всей страны биологические образцы на предмет обнаружения новых и ранее известных, но изменившихся вирусов.

Медведеву показали, как на самом современном оборудовании, в том числе российского производства, поступающие в лабораторию образцы очищаются от лишних примесей, после чего генетическая информация переводится в электронный вид и пополняет банк данных обнаруженных вирусов.

Благодаря работе сотрудников лаборатории были созданы шесть вакцинных платформ, в том числе от таких заболеваний как лихорадки Эбола и Марбург.

Кроме того, по словам сотрудников лаборатории, их платформы позволяют создать и вакцины от онкологических заболеваний — рака молочной железы и рака кожи.

Источник: РИА Новости

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