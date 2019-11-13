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Больные туберкулезом дети ждут Деда Мороза с подарками из Бердска

15:52 13.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Читатели «Курьер. Среда. Бердск» перечислили на карту Сбербанка и принесли в редакцию 8570 рублей на подарки больным малышам.

Больные туберкулезом дети ждут Деда Мороза с подарками из Бердска
Подарки бердчан всегда дарят больным ребятишкам хорошее настроение

Перечисляют деньги и приносят их в редакцию на подарки для туберкулезных детей благотворители Бердска. НАО «Харменс» (типография) передала 5000 рублей, 500 рублей — Евгения Романова. В общей сложности вместе с перечислениями на карту Сбербанка получилось 8570 рублей.

— Кажется, что до Нового года еще не так мало времени осталось, а дети в туберкулезных больнице и санатории уже спрашивают, придет ли к ним Дед Мороз с подарками. Дети ждут новогоднего чуда, — рассказал волонтер Вячеслав Останин, много лет помогающий етям из Мочищенской туберкулезной больницы и санатория.

По словам Вячеслава Останина, ему всегда трогательно наблюдать за тем, как искренне радуются подаркам хоть на день рождения, хоть на Новый год, маленькие пациенты туберкулезной больницы.

— В последнее время все труднее собирать подарки для детей-именинников. В последний раз делал подарки пятерым ребятишкам за свой счет. Ведь детей без подарков не оставишь, — отметил Вячеслав.

У многих детей непростые судьбы. У кого-то умерли мамы, когда они находились на лечении, кто-то еще не знает, что пока они лечатся, их родителей лишили прав. После выздоровления и тем, и другим придется отправиться в детский дом.

В туберкулезных больнице и санатории сейчас находятся более 140 человек. Большая часть детей в возрасте от 7 до 14 лет. Кто-то из ребятишек уже не первый раз приезжает на лечение — происходят рецидивы.

— Видел мальчика в туберкулезном санатории — он был здесь на профилактике. Приезжаю через какое-то время и встречаю его в больнице — заболел туберкулезом. Из санатория вернулся к папе с мамой — те пьют и не лечатся. Ребенок заразился и заболел, — рассказал Вячеслав.

Приближается Новый год. И взрослые, и дети ждут его как чуда. В наших с вами силах устроить маленькое чудо для больных туберкулезом детей. Ведь не столько много и надо, всего-то конфеты и игрушки, чтобы мордашки деток расцвели улыбками, и на какое-то время они забыли, что рядом нет родных и их не мучают болезни.

В этот раз нужно будет собрать 150 новогодних подарков. Собирать сладости мы будем с начала декабря.

Малышам из туберкулезного санатория нужны не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, раскраски, игрушки, развивающие игры, подгузники (размер 5, 6), средства личной гигиены.

Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 19.00, в остальные дни — с 9.00 до 19.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.
№4276844019091537 (назначение платежа — для детей).

Благодарим! Cпасибо и низкий поклон:

Дмитрий Рудольфович — 1000 рублей. Спасибо!

Наталья Яковлевна — 200 рублей. Спасибо!

Евгений Витальевич — 70 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Елена Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 300 рублей. Спасибо!

НАО «Харменс» — 5000 рублей. Спасибо!

Евгения Романова — 500 рублей. Спасибо!

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