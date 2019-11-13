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Суп с хлоркой не подтвердился анализами в Бердске

13:47 13.11.2019, Марина Волкова Фото: public domain pictures
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Результаты исследований Комбинат бытовых услуг направил в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Суп с хлоркой не подтвердился анализами в Бердске
Двое суток бердчане паниковали — они едят суп с хлоркой

Двое суток бердчане паниковали — вода из кранов источает удушающий запах хлора. 12 ноября, глава Бердска Евгений Шестернин провел экстренное совещание по обращениям жителей города, поступивших в общественную приемную с жалобами на состояние питьевой воды в квартирах.

Замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко доложил, что утром 12 ноября под контролем Роспотребнадзора на 10 ЦТП был произведен забор холодной и горячей воды на химический анализ. Результаты готовы сегодня, 13 ноября.

— В воде ничего не обнаружено. Мы направили результаты анализов в Роспотребнадзор Новосибирской области и прокуратуру Бердска, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко сегодня, 13 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Евгений Анатольевич дал распоряжение провести рейд и взять пробы воды на проверку по заявленным адресам утром 12 ноября. В рейде приняли участие Александр Алексеенко, начальник общественной приемной главы Юлия Линк и председатель комиссии по вопросам ЖКХ Бердской городской Общественной палаты Дмитрий Дорофеев.

Чиновники, коммунальщики и общественники побывали в квартирах по ул. Попова, Красная Сибирь, Советская, микрорайон Северный. На момент объезда комиссия не зафиксировала характерного запаха хлора. Воду, взятую на пробы в квартирах жителей, передали в лабораторию Комбината бытовых услуг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», массовые жалобы от бердчан на воду, пахнущую хлоркой, появились с утра 12 ноября. Накануне люди почувствовали изменения качества воды.Горожанам приходилось есть суп с хлоркой.

— Это массовый ажиотаж из-за какого-то вброса. Анализ ничего не выявил. Лично объезжал квартиры, у владельцев которых были жалобы на запах хлора в воде. Нет ни вкуса хлора, ни его запаха. У нас оборудование как работало, так и работало. Материалы, которые используются для очистки воды, одни и те же. У меня нет другой версии. Можно, конечно, думать, что это связано с погодными условиями, похолоданием резким. Но еще раз говорю — у нас нигде это не зафиксировано. Мы воду берем перед тем, как ее запустить в город, — констатировал Александр Алексеенко днем 12 ноября.

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От редакции

Ощущали запах хлора в воде?

Аноним, 13 ноября 2019 14:13
чело и следовало ожидать.
а теперь вопрос: кто понесет ответственность за репутационные потери.
Или все настолько привыкли ко лжи и фейкам что пофигу?
Ирина, 13 ноября 2019 14:23
Пусть вынесут благодарность за добросовестный труд на благо людей всем специалистам, участвующим в этом "расследовании".
Аноним, 13 ноября 2019 14:26
Да кто бы сомневался, что ничего не будет обнаружено? Прошлым летом из за дыма неделю солнца не было видно. Но превышения вредных веществ в воздухе так и не обнаружили. Что уж про какие-то запахи говорить? Встретимся в онкологии. Понятное дело абсолютно случайно.
Аноним, 13 ноября 2019 14:41
ну вот давайте чисто по логике:
у КБУ есть результаты исследования. Это документ.
У вас нет ничего, кроме слов анонимов.
Ну и каков вывод?

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