Пенсионная реформа: Копить самим на пенсию предлагает власть России жителям Бердска

Минфин и Центробанк РФ выставил на публичное обсуждение законопроект о новой системе добровольных негосударственных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. Система будет добровольной. Будущая выплата не заменит государственное пенсионное обеспечение.

Россиянам предстоит сделать выбор — копить деньги на пенсию или нет

Минфин и Центробанк России выставил на публичное обсуждение законопроект о новой системе добровольных негосударственных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. Разработанная система является полностью добровольной. Будущая выплата будет дополнительной. Она не заменит государственное пенсионное обеспечение.

Напомним, в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 2014-2021 годов пенсионные накопления не пополняются за счет взносов на обязательное пенсионное страхование. Средства страховых взносов в полном объеме 22% направляются на финансирование страховой пенсии. Ожидалось, что пенсионные накопления начнут пополняться после 2021 года.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова, начиная с 2002 года страховые взносы, которые уплачивали работодатели в бюджет пенсионного фонда, поступала по двум источникам: накопительную и страховую.

— Накопительная пенсионная часть от этих отчислений формировалась только у мужчин 1952-1966 года рождения и женщины 1957-1966 год рождения. У этой категории граждан накопительная часть пенсии формировалась в размере 2% в 2002-2004 годах. Далее у этой возрастной категории на накопительную часть средства не поступали. Это было связано с тем, что государство подсчитало и пришло к выводу: на достойную пенсию эта категория граждан накопить не сможет. У граждан с 1967 года рождения и моложе накопительная часть варьировалась от 4% до 6%. Эти средства поступали до 2014 года. А после наступил мораторий. Новые средства от работодателей на накопительную часть трудовой пенсии перестали поступать. По сей день эти деньги направляются только на страховую пенсию. Ранее поступившие денежные средства накопительной части по желанию граждан инвестируются по выбору либо в государственную управляющую компанию, либо в негосударственные пенсионные фонды. Тогда на лицевой счет гражданина поступает инвестиционный доход, — объяснила Татьяна Юрьевна.

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения» подготовлен для того, чтобы обеспечить россиян возможностью формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства и усилении механизмов защиты и гарантирования пенсионных прав, гласит документ. Но в пенсионном фонде Бердска обсуждать законопроект воздержались — документ еще не поступил в бердское отделение ПФР.

«Курьер. Среда Бердск» разобрался, что таит в себе новая системе добровольных негосударственных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. В частности, законопроект устанавливает, что негосударственные пенсионные фонды вправе осуществлять деятельность по гарантированным пенсионным планам в случае внесения его в реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

С 2021 года россияне будут иметь право на «пробный период», в течение которого участник ГПП вправе принять решение об отказе от уплаты последующих взносов и вернуть ранее уплаченные деньги. Будущий пенсионер может самостоятельно определить размер уплачиваемых взносов, а также взять «каникулы» на 5 лет в любой момент с возможностью их продления неограниченное количество раз.

Суть нововведений — гражданам предоставят возможность заключить с негосударственными пенсионными фондами договор гарантированного пенсионного плана.

Законопроект должен вписаться в долгосрочное развитие пенсионной системы России, так как он направлен на совершенствование пенсионной системы, которая, по идее, должна адекватно отвечать современному миру.

Стоит отметить, что негосударственными пенсионными накоплениями можно будет воспользоваться при достижении пенсионного возраста или через 30 лет после начала перечисления взносов получать выплаты.

Чем ГПП грозит работодателю

С утверждением законопроекта у работодателей появятся всего две новые обязанности: зарегистрировать в реестре участников ГПП сотрудника, если он потребует, а также из зарплаты удерживать взносы в размере, который укажет работник, и перечислять их в фонд не позднее 15-го числа следующего месяца.

Кроме того, для работодателей планируется ввести правило, которое призвано стимулировать их участвовать в системе ГПП. Так, базу по налогу на прибыль можно будет уменьшить на сумму, рассчитанную в зависимости от перечисленных взносов. Этот показатель будет приравниваться к внереализационным расходам.

Работодатель может перечислять дополнительные деньги и за счет собственных средств. Эти средства не будут облагаться НДФЛ, правда, с ограничениями. Так, освободят от налогообложения дополнительные взносы, которые не превышают сумму удержанных у работника средств по ГПП. Помимо этого общая сумма не облагаемых допвзносов по каждому сотруднику должна быть не больше 12 тыс. руб. в год.

Деньги за взносы вернут будущим пенсионерам

На сумму перечисленных взносов будущий пенсионер вправе получить социальный вычет — не более 6% от базы для исчисления взносов по ГПП. Предоставить его может и работодатель. Причем, если работодатель сам удерживает и перечисляет взносы, никаких документов от сотрудника ему не нужно: вычет предоставляется автоматически.



Кто будет контролировать ГПП

Ведение реестра участников ГПП и администрирование пенсионных взносов обеспечит специальная организация — пенсионный оператор. Деятельность такого оператора вправе осуществлять лицо, которому присвоен статус центрального депозитария.

Чиновники продумали все — в целях совершенствования требований к размещению пенсионных резервов вводятся требования о предотвращении, выявлении конфликтов интересов, управлении такими конфликтами и раскрытии информации о них НПФ. Ранее закон устанавливал такие требования только для НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Законопроектом предусматривается, что деятельность по гарантированным пенсионным планам могут осуществлять только НПФ, внесенные в реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

Регулирование деятельности по гарантированному пенсионному плану, надзор и контроль за указанной деятельностью возлагается на Банк России.

— Реализация законопроекта позволит обеспечить прозрачное формирование средств для финансирования пенсий за счет личных взносов граждан в защищенном режиме и на стандартных условиях.Кроме того принятие законопроекта будет способствовать привлечению дополнительных инвестиционных средств в экономику Российской Федерации, — уверены в Москве.

А если умер?



В случае смерти участника гарантированного пенсионного плана его накопления включаются в состав наследства и наследуется на общих основаниях. Например, если смерть участника гарантированного пенсионного плана наступила до назначения выплаты, за исключением досрочной выплаты — в размере средств участника гарантированного пенсионного плана по состоянию на дату назначения выплаты наследникам.

Или если смерть наступила после назначения выплаты по гарантированному пенсионному плану, за исключением пожизненной негосударственной пенсии. Деньги выплачиваются в размере средств гарантированного пенсионного плана по состоянию на дату назначения выплаты за вычетом произведенных участнику ГПП.

В случае смерти участника гарантированного пенсионного плана после назначения ему пожизненной негосударственной пенсии, его средства гарантированного пенсионного плана не включаются в состав наследства и не наследуются.

Назначение выплаты осуществляется на основании заявления о назначении выплаты наследникам гарантированного пенсионного плана, а также документов, подтверждающих право на наследство, не позднее 15 рабочих дней со дня обращения в пенсионный оператор за такой выплатой, либо со дня предоставления в фонд-участник документов, подтверждающих право на наследство, в зависимости от того, какой срок наступит позже. Эти деньги наследник должен получить не позднее 7 рабочих дней со дня назначения такой выплаты на банковский счет с оплатой расходов, связанных с осуществлением такой выплаты, за счет собственных средств фонда-участника.

Кому положена государственная пенсия

Бурные споры вызывала пенсионная реформа на протяжении всего 2018 года. Люди выходили в пикеты и митинги, сопротивляясь нововведениям. И это не удивительно: пенсионная реформа 2019—2028 годов это этап реформирования пенсионной системы Российской Федерации, предусматривающий постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Изменения касаются большинства граждан РФ, однако есть ряд льгот для работников определённых специальностей — медицинские работники, педагоги, артисты, жителей Крайнего Севера, женщин с тремя и более детьми, а также мужчин и женщин со стажем свыше 42 и 37 лет соответственно. Последующее повышение пенсионного возраста исключается по крайней мере до 2036 года.

Реформа пока не предполагает изменений для граждан, занятых на тяжёлых работах и вредных производствах. Реформой не затрагиваются вопросы пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур, военнослужащих и гражданских госслужащих. Их пенсионные права регулируются отдельными законодательными актами вне рамок данной реформы.

Как планируется, повышение пенсионного возраста позволит перенаправить высвобождающиеся средства ПФР на увеличение пенсий, в среднем на 1000 рублей в месяц ежегодно.