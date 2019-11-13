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Доставать из унитаза игрушки заставила малышей во время обеда воспитательница в детсаду Омска

16:15 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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По словам родителей, педагог использует методы военной дисциплины в работе с детьми. Один из отцов намерен добиваться увольнения воспитателя и обратился в прокуратуру.

Доставать из унитаза игрушки заставила малышей во время обеда воспитательница в детсаду Омска
Воспитательница прервала обед и заставила малышей доставать из унитаза брошенные туда игрушки

О происшествии рассказал на своей странице в Фейсбуке представитель омской медиасферы Никита Мисюров. По его словам, воспитательница детского сада, который посещает его пятилетний сын, использует методы военной дисциплины в работе с детьми и «орет» не только на малышей, но и на родителей.

«Пятилетнего ребенка в детском саду вместо обеда заставили голыми руками из общего унитаза доставать игрушки и мыть их, — написал возмущенный отец. — Вчера моего сына и его товарища, тупо оказавшихся среди компашки шкодивших (пытались отговорить) «воспитательница» заставила прервать обед («Я только хлеб откусил, а она закричала» — «Что поделать, у меня голос такой») и без перчаток достать брошенные другими игрушки и мыть их. Я своему доверяю на 100% — если реально нашкодил, сознается!

У воспитательницы дочка, но пацанам она (все наблюдал лично и не единожды) запрещает носиться перед физкультурой, сидеть смирно, катать машинки с горки на площадке — отбирает, орет постоянно и на родителей в том числе. Был факт, когда сын сильно ударился затылком, а она предпочла не сообщать об этом нам, родителям».

Никита Мисюров заявил, что намерен добиваться увольнения воспитателя, которые использует такие методы в работе с маленькими детьми. «Обращаюсь в прокуратуру, к уполномоченной по правам ребенка, в департамент и министерство образования. Сегодня утром мэрия мне уже пообещала начать служебную проверку», — пояснил он.

«Новый Омск» в свою очередь обратился в городскую администрацию за комментарием по ситуации. Там нам также сообщили, что департамент образования начал проверку: «При подтверждении указанных фактов, будут приняты кадровые решения».

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