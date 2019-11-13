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Шелуху вместо кедровых шишек за 37 тыс. рублей продал мошенник пожилой предпринимательнице на Алтае

16:45 13.11.2019 Фото: МВД по Республике Алтай
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Молодой продавец в темное время суток выгрузил 23 мешка. Покупательница не смогла рассмотреть их содержимое, но деньги отдала. Злоумышленника поймали полицейские.

Шелуху вместо кедровых шишек за 37 тыс. рублей продал мошенник пожилой предпринимательнице на Алтае
Жительницу Онгудайского района обманули при покупке кедровых шишек

В дежурную часть Отделения МВД России по Онгудайскому району обратилась 61-летняя жительница села Ело. Женщина пояснила, что неизвестный гражданин обманул её при покупке кедровых шишек. Ущерб по оценке заявительницы составил 37 тысяч рублей, сообщили в управлении МВД по Республике Алтай.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению преступления 23-летнего жителя села Усть-Кан.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где входе разбирательства признался в содеянном.

Предварительно установлено, что потерпевшая занимается скупкой ореха. Найдя подходящее объявление в газете, женщина договорилась о покупке крупной партии кедровых шишек по приемлемой цене, оформив доставку.

Вечером к ней домой приехал незнакомый мужчина, который выгрузив из автомобиля двадцать три мешка, предложил проверить женщине товар. Так как на улице было уже темно, пожилая сельчанка, не смогла тщательно рассмотреть содержимое мешков и, поверив гражданину на слово, отдала ему деньги в сумме 37 тысяч рублей. После чего мужчина уехал, а сельчанка, открыв один из мешков, обнаружила, что вместо обещанных кедровых шишек внутри находилась шелуха.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

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