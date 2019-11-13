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3 700 многодетных семей получили сертификат на региональный семейный капитал в 2019 году в Новосибирской области

16:30 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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Областной семейный капитал – одна из мер социальной поддержки семей с детьми, вошедших в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

3 700 многодетных семей получили сертификат на региональный семейный капитал в 2019 году в Новосибирской области
Программы государственной поддержки позволяют семьям, имеющим двух и более детей, сократить расходы

Многодетным семьям Новосибирской области предоставляется сертификат на областной семейный капитал – за 10 месяцев 2019 года сертификат получили почти 3 700 семей. С 2012 года – более 33 000 семей.

Областной семейный капитал – одна из мер социальной поддержки семей с детьми, вошедших в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Средства семейного капитала многодетными семьями Новосибирской области используются по различным направлениям, среди которых – погашение ипотеки, ремонт жилья, приобретение автотранспорта, обучение детей и др.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, сведения о предоставляемых в регионе мерах социальной поддержки размещены на сайте.

Министерством на постоянной основе ведется мониторинг деятельности, связанной с предоставлением мер социальной поддержки как в Новосибирской области, так и за ее пределами, вносятся необходимые коррективы в целях поддержания этой информации в актуальном состоянии.

По вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки на территории Новосибирской области можно обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства либо в министерство труда и социального развития Новосибирской области, а также по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.

Министерство труда и социального развития региона предоставляет 26 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей.

Для справки

Национальный проект «Демография» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Среди региональных составляющих данного нацпроекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и др.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

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