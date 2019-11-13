13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос журналистов об импичменте Дональда Трампа

17:44 13.11.2019 Фото: wikipedia.org
0

No, nyet, nein, — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки.

Глава Пентагона ответил по русски на вопрос журналистов об импичменте Дональда Трампа

Марк Эспер ответил на вопросы о Трампе

Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.
В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру. Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили «придет ли конец карьере Виндмана».

«No, nyet, nein, — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?»

На этом обсуждение судьбы Виндмана завершилось.
Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А сколько языков знаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мусорная реформа затронет не все регионы до конца года
19:10 13-11-2019
Мусорная реформа затронет не все регионы до конца года
Губернатор Травников: 17,67 млрд рублей перечислили аграриям региона в 2018 году
18:52 13-11-2019
Губернатор Травников: 17,67 млрд рублей перечислили аграриям региона в 2018 году
Из-за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области
18:30 13-11-2019
Из-за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области
Получил статус опасного для окружающих бывший полковник-миллиардер Захарченко
18:15 13-11-2019
Получил статус опасного для окружающих бывший полковник-миллиардер Захарченко
БердскПенсионерка против бизнеса: «Выселяет» магазины с первого этажа 5-этажки жительница Бердска 13
18:05 13-11-2019
Пенсионерка против бизнеса: «Выселяет» магазины с первого этажа 5-этажки жительница Бердска
Наталья Поклонская: "Женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя"
18:05 13-11-2019
Наталья Поклонская:
Москву переплюнул по продажам на AliExpress в День холостяка Новосибирск 1
18:00 13-11-2019
Москву переплюнул по продажам на AliExpress в День холостяка Новосибирск
БердскВши: Лобковые, платяные, головные. Как избавиться
17:45 13-11-2019
Вши: Лобковые, платяные, головные. Как избавиться
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос журналистов об импичменте Дональда Трампа
17:44 13-11-2019
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос журналистов об импичменте Дональда Трампа
Штраф за выгул опасных собак без намордника вырастет до 5 тыс. рублей
17:30 13-11-2019
Штраф за выгул опасных собак без намордника вырастет до 5 тыс. рублей