Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос журналистов об импичменте Дональда Трампа

Марк Эспер ответил на вопросы о Трампе Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа

В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру. Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили «придет ли конец карьере Виндмана».

«No, nyet, nein, — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?»

На этом обсуждение судьбы Виндмана завершилось.

Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.