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Штраф за выгул опасных собак без намордника вырастет до 5 тыс. рублей

17:30 13.11.2019 Фото: pixabay.com
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Правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в 5 раз. Например, неповиновение представителю власти грозит штрафом до 10 тыс. рублей.

Штраф за выгул опасных собак без намордника вырастет до 5 тыс. рублей
Правительство предлагает увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

В правительстве подготовили предварительный вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором значительно увеличиваются штрафы за некоторые правонарушения, сообщают «Ведомости». Так, штраф за мелкое хулиганство может вырасти с 500–1000 руб. до 3000–5000 руб. А хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти,— до 5000–10 000 руб.

К хулиганству теперь могут причислить и отправление естественных потребностей в общественном месте. Штраф за нахождение в общественном месте в пьяном виде не изменится — от 500 до 1500 руб. Но уточняется, что к общественным местам относятся улицы, парки, скверы, аэропорты, вокзалы, пристани, прилегающие к ним территории и весь общественный транспорт, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки, технические этажи и подвалы.

За выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника может появиться штраф 3000–5000 руб. До 5000 руб. вырастет штраф за оскорбление других граждан. Отмечается, что это предварительный вариант КоАП, который еще будет обсуждаться.

Источник: Ъ

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