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Из-за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области

18:30 13.11.2019
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Почему многодетная мать решила спрятать детей от мира, пока неясно. Местные предполагают, что таким образом она хотела уберечь младших от повторения судьбы старшей дочери, которая связалась с плохой компанией и по неосторожности убила человека.

Из за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области

Мать девять лет держала детей взаперти без документов

В городе Усть-Катаве Челябинской области мать девять лет держала взаперти троих детей. Они не ходили в школу, не имели документов, гулять могли только на участке за высоким забором. Чтобы подростки не убежали, по периметру были видеокамеры. В итоге, не выдержав гиперопеки, старшая дочь организовала побег. Когда мать узнала об этом, подожгла дом и свела счеты с жизнью.

«В дом никого не пускала»

6 ноября в полицию Усть-Катава позвонила женщина. Она представилась Диной Алиевой и сказала, что кто-то похитил троих ее детей: 20-летнюю Дарину, 15-летнего Дамира и 11-летнюю Алину (имена несовершеннолетних и фамилия изменены). Подростков разыскали в тот же день. Но домой они возвращаться не спешили. Признались, что сознательно скрылись от матери, которая последние девять лет фактически держала их в заточении.
 «Дети рассказали, что покидать участок им было строжайше запрещено. Ни разу за эти годы они не ходили самостоятельно даже в магазин. Все необходимое — одежду, еду, обувь — мать приносила домой. Школу подростки тоже не посещали — Дина сама учила их читать и писать. Мобильный был только у Дарины. Да и то — пользоваться им она могла лишь в присутствии матери. Вокруг участка и внутри дома были установлены видеокамеры, чтобы контролировать каждый шаг детей. А во дворе жила огромная собака», — рассказал РИА Новости заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики Сергей Пульдяев.
Из за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области
Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
© Фото : Усть-Катавская Неделя
Дом в Усть-Катаве, в котором были взаперти трое детей-подростков (на втором плане)
Дом семьи Алиевых стоит на отшибе, окружен сплошным забором. Саму Дину в городе знали многие: она была хорошей портнихой. Правда, заказы принимала исключительно на крыльце или на нейтральной территории. Внутрь не пускала никого.
«О том, что в неприметном коттедже, помимо самой Дины, живут дети, не знал почти никто из соседей. Если на участке замечали гуляющих подростков, хозяйка объясняла, что они просто приехали на каникулы — в остальное же время живут у старшей, четвертой, дочери в Набережных Челнах».
Домой портниха обычно несла полные сумки бытовой химии. Продавцы удивлялись — для кого она столько набирает. Но тревогу не поднимали. «У меня родственница работает в промтоварном магазине. Раз в пару месяцев Алиева заходила к ней и покупала 12 тюбиков светлой краски для волос, — разоткровенничалась одна из местных жительниц. — На вопрос, зачем ей столько, отвечала, что отрастают, приходится чуть ли не каждую неделю красить. А так как у нее и правда была пергидрольная шевелюра, никто не замечал подвоха. Это сейчас стало ясно, что она для двух дочерей краску покупала. Из них она тоже делала блондинок».
Из за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области
Старшая дочь Дины А, которая организовала побег
© Фото : Усть-Катавская Неделя
Старшая дочь Дины А., которая организовала побег
Кстати, спектакль Алиева разыгрывала не только для соседей, но и для мужа. 69-летний мужчина последние годы не жил с семьей, но постоянно звонил. И слышал от младших, что они хорошо учатся, участвуют в школьной самодеятельности. Словом, ведут полноценную жизнь.
«Пока муж не уехал на заработки в соседний регион, Дина и вовсе по утрам демонстративно собирала детей в школу. Потом он уходил на работу, а ребята оставались дома. По крайней мере, так утверждает сам глава семьи», — поясняет Пульдяев.

«Хотела уберечь младших от повторения судьбы старшей дочери»

Алиевы не всегда были невидимками. В Усть-Катав они переехали в 2008 году из Башкирии. И первое время состояли на учете у всех социальных служб. Средняя дочь до второго класса ходила в школу, младшую до одиннадцати месяцев навещал педиатр. «А потом Дина всем сказала, что они уезжают обратно в Башкирию, забрала документы дочери из школы. И пропала. Все подумали, что и правда съехали, — пытается оправдаться за коллег Пульдяев. — Но, как выяснилось, они скитались по окрестным поселкам. Через год вернулись к нам, уже нелегально».
Из за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области
Дина А из Челябинского города Усть-Катав, которая держала взаперти троих детей-подростков
© Фото : соцсети
Дина А. из города Усть-Катава Челябинской области, которая держала взаперти троих детей-подростков
Почему многодетная мать решила спрятать детей от мира, пока неясно. Местные предполагают, что таким образом она хотела уберечь младших от повторения судьбы старшей дочери. Вроде как еще в подростковом возрасте та связалась с плохой компанией и по неосторожности убила человека. Положенный срок отсидела, вышла, переехала в Набережные Челны.
«Младшим детям Дина все время внушала: мир жесток, общество может их испортить, а она сама научит всему, что нужно, — объясняет представитель администрации. — Мы даже предполагали, что она могла состоять в какой-то секте. Но это не подтвердилось».

«Побег помог организовать знакомый по переписке»

Побег старшая из «сестер-невидимок» организовала, когда мать ушла в магазин. Помог телефон, который Дина купила ей для связи с отцом. «Сидеть в соцсетях мать девушке запрещала. Но тайно та все равно выходила в интернет. Не так давно познакомилась с двадцатилетним молодым человеком. Рассказала ему о порядках в доме. Тот разработал план побега и первые несколько часов, пока не приехали сотрудники полиции, укрывал девушку с сестрой и братом у себя», — сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
Из за побега детей после 9 лет заточения покончила с собой их мать в Челябинской области
Дина А из Челябинского города Усть-Катав, которая держала взаперти троих детей-подростков
© Фото : соцсети
Дина А. из Усть-Катава, которая держала взаперти троих детей-подростков
Когда Дина узнала о побеге детей, она вроде как сказала сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних (ПДН): «Если хотите, можете меня посадить. Но я желала им только хорошего». На следующее утро она подожгла дом и покончила с собой.
Сейчас дети находятся в больнице, с ними работают психологи. Как объяснили в администрации города, забрать их готовы и старшая сестра из Набережных Челнов (она уже подала документы в опеку), и родной отец. «Пока мы им стараемся не докучать вопросами. Они сейчас в очень подавленном состоянии. Параллельно делаем старшим паспорта — документов у них нет», — добавляет Сергей Пульдяев.
Кроме того, как сообщили в прокуратуре города, у детей есть следы физического насилия. Организована проверка. Также в ведомстве пытаются выяснить, почему о детях не было информации ни в органах соцзащиты, ни в учреждениях здравоохранения: «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц органов профилактики».
К слову, известно, что дом Алиевы построили на материнский капитал. Получается, что как минимум в одной из структур о странной семье знали.
Источник: РИА Новости
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