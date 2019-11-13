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Мусорная реформа затронет не все регионы до конца года

19:10 13.11.2019 Фото: pxhere.com
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В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения с отходами к концу года, был введен институт региональных операторов.

Мусорная реформа затронет не все регионы до конца года

В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу

Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и Забайкальский край не войдут в мусорную реформу до конца года, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев в кулуарах профильного совещания в Госдуме в среду.

«Мы понимаем, что из тех девяти субъектов, которых мы заявляли в качестве не перешедших в реформу, не перейдут три: Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и Забайкалье», — сказал Буцаев.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская отнесла к числу отстающих регионов Красноярский край, Магаданскую и Ульяновскую области из-за того, что там не выбраны региональные операторы по обращению с отходами.
Глава РЭО в свою очередь пояснил, что не считает отсутствие регионального оператора непреодолимым препятствием для включения в реформу. Кроме того, по словам Буцаева, есть правовые механизмы, которые позволят назначить регионального оператора до конца года в тех регионах, где оператор пока не назначен.
В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако, масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем, начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая сознанием новых предприятий переработки. Цель новой системы — уменьшение захоронения мусора и увеличения до 60% доли, которая идёт на переработку.
Источник: РИА Новости
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