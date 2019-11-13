Губернатор Травников: 17,67 млрд рублей перечислили аграриям региона в 2018 году

По госпрограмме развития сельских территорий на создание комфортных условий для жизни сельчан затрачено почти 2,5 млрд рублей, рассказал Андрей Травников премьеру Дмитрию Медведеву.

Губернатор Андрей Травников представил Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву региональный опыт развития сельских территорий

Новосибирская область сформировала и направила в Минсельхоз России заявку для участия нашего региона в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая начинает действовать в стране уже в следующем году. Об этом сообщил Губернатор Андрей Травников. Сегодня, 13 ноября, глава Новосибирской области принял участие в совещании, которое провёл в селе Санниково Алтайского края Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Участники совещания обсудили ход выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. О работе, которая идет в нашем регионе по данным направлениям, сообщил глава Новосибирской области.

«Развитию сельских территорий региональное Правительство уделяет большое внимание. Ведь Новосибирская область — не просто высокоурбанизированный регион. Одновременно мы и сильный аграрный регион», — подчеркнул Андрей Травников.

Именно поэтому в нашем регионе стараются использовать все ресурсы для комплексного развития сельских территорий. Объем поддержки по данному направлению в Новосибирской области достаточно большой. Только в прошлом году, уточнил Губернатор, он превысил 13 млрд рублей без учета предоставленной поддержки сельхозтоваропроизводителям. За 2018 год из бюджета двух уровней – федерального и областного – новосибирским аграриям было перечислено 4,67 млрд рублей.

В частности, по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в селах региона за четыре года было построено почти 125 км газопроводов, около 98 км водопроводов, более 65 км автодорог, около 58 тысяч кв. метров жилья. Только по этой госпрограмме на создание комфортных условий для жизни в сельской местности было затрачено почти 2,5 млрд рублей.

Еще до старта национальных проектов в Новосибирской области была развернута масштабная работа по ряду других региональных программ. Так была запущена программа по строительству ФАПов на селе: по 20-25 в год. В прошлом году — до старта нацпроекта БКД 2.0, охватившего дороги не только агломераций, но и муниципальных районов — в регионе выделили дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт сельских автодорог. Это позволило дополнительно отремонтировать 117 километров в сельских районах области.

В этом году была запущена программа по строительству на территории сельских районов служебного муниципального жилья для работников бюджетной сферы. За ближайшие четыре года в регионе планируют построить не менее 650 таких квартир.

Сегодня вести работу по развитию сельских территорий Новосибирской области существенно помогают национальные проекты, отметил Губернатор. В общей сложности до 2024 года благодаря нацпроектам в регионе будет построено около 570 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, учреждений культуры.

«Но все эти мероприятия идут по различным программам: образование, здравоохранение, дороги, газификация и так далее. Зачастую требуется не только работа по отдельным направлениям, но такая серьезная сшивка, тонкая настройка отдельных инструментов», — отметил Губернатор.

Например, необходимо не просто подвести дорогу к населенному пункту, а организовать стабильное транспортное сообщение с местом, где предполагается реализация крупных сельхозпроектов; не просто газифицировать поселок, а создать условия для приоритетного строительства и развития перерабатывающих предприятий.

«И эта новая федеральная программа комплексного развития сельских территорий – мы называем ее тринадцатый национальный проект – позволит такие задачи решать. Хочу поблагодарить за то, что решение о начале финансирования, по отбору региональных проектов в рамках этой федеральной программы стартовало», — обратился к Дмитрию Медведеву Андрей Травников.

Напомним, что в этом году была утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая начинает действовать со следующего года. Только на 2020 год на реализацию госпрограммы в регионах РФ в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей. Средства будут направлены на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильём, на развитие рынка труда, создание социальной инфраструктуры в сельских районах. Среди целей программы, которых необходимо достичь к 2025 году: сохранение доли сельского населения, повышение благосостояния селян, в том числе приближение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств к уровню городских, а также рост доли благоустроенного жилья в сельской местности.

К процессной части госпрограммы отнесены три ведомственные целевые программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий» и «Современный облик сельских территорий».

Глава региона уточнил, что Новосибирская область уже направила бюджетную заявку в Министерство сельского хозяйства РФ. Сейчас идет защита региональных проектов. В заявку Новосибирской области на 2020 год по направлению ВЦП «Современный облик сельских территорий» включена реализация десяти проектов комплексного развития сельских территорий в семи районах Новосибирской области.

Источник: www.nso.ru