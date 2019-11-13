Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом

Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилотного проекта тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Сбербанк планирует доставлять карты собственной службой. Участники рынка считают, что процесс организации своей доставки с нуля для банка такого масштаба весьма сложен, но, с другой стороны, исключительное положение Сбербанка на рынке поможет продвижению проекта.
Как рассказали участники рынка и подтвердили собеседники, близкие к банку, Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилота в ряде регионов банк доставляет перевыпущенные банковские карты (в Москве стоимость доставки составляет 500 руб.). В декабре начнется пилотный проект по доставке новых банковских карт клиентам. А в полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 года. На стадии пилота, планируется, что новые карты будут доставляться заказавшим их на сайте через интернет-банк либо через мобильный банк. То есть верификация клиента будет производиться дистанционно. Сколько будет стоить доставка для клиента и будет ли она по новым продуктам платной, информацию не раскрывают.
На сегодняшний день крупнейшие игроки уже имеют сервисы доставки карт. Например, ВТБ, ближайший конкурент Сбербанка, уже пилотирует доставку дебетовых карт в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года, отметили в ВТБ, банк расширит географию доставки и список продуктового предложения. Кроме того, доставка банковских продуктов по всей стране уже есть в Альфа-банке, «Открытии», Тинькофф-банке, Райффайзенбанке и других. «Сбербанк тут выступает в роли догоняющего»,— указывает управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.
Опрошенные банки считают, что в роли догоняющего Сбербанку придется трудно. В первую очередь из-за того, что банк планирует организовывать доставку своими силами или силами дочерних компаний. Собственная служба доставки требует серьезных затрат на содержание штата специалистов — курьеров, логистов, менеджеров. Кроме того, как отмечают в Тинькофф-банке, необходимо создать систему приема и обработки заявок, обеспечить разветвленную сеть представителей, мониторинг и контроль их действий, программы обучения и т. д. Это само по себе вызов, учитывая размеры клиентской базы кредитной организации. Второй момент — это качество сервиса. «Самое важное — скорость доставки продукта,— указывает руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач.— Когда мы сократили срок доставки кредитных карт до двух дней, мы увидели кратное увеличение продаж». Опрос банков показал, что сейчас большинство из них доставляют карты в течение двух дней, в отдельных случаях укладываются в один день. Сейчас же, согласно данным на сайте самого Сбербанка, минимальный срок доставки в отделение начинается от двух дней. Третий вызов — конкуренция по стоимости доставки. Сейчас у банков доставка либо бесплатная, например у Тинькофф-банка и «Открытия», либо ниже предлагаемых Сбербанком (390 руб. за перевыпущенную карту Райффайзенбанка).
Эксперты уверены, что сервис Сбербанка в любом случае будет востребован. «Думаю, даже платная доставка будет пользоваться спросом: доминирующее положение на рынке позволит банку брать деньги за то, что у конкурентов бесплатно»,— уверен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. При этом эксперты, учитывая лидирующее положение банка на рынке и широчайшую сеть отделений, сомневаются, что банк распространит сервис доставки по всей России. «Возможно, пилот и проводится банком для оценки экономической эффективности такой схемы работы,— указывает господин Волков.— Например, в небольших городах, где экономически нецелесообразно держать большую сеть отделений, банк мог бы их закрыть и заменить дистанционными сервисами, то есть вводить сервисы по доставке точечно». В больших городах, где развита сеть отделений более широко, по мнению эксперта, доставка может показать свою нецелесообразность.
В Сбербанке сообщили, что у банка нет планов по сокращению своей филиальной сети. «Более того, мы рассматриваем возможность выхода в те микрорайоны, где мы не представлены или представлены недостаточно»,— указывают в кредитной организации. Пилот по доставке дебетовых карт клиентам, которые заказали досрочный перевыпуск в контактном центре, запущенный в ряде регионов, направлен в первую очередь на изучение востребованности нового сервиса и оценку его необходимости. В случае если клиенты положительно воспримут новую услугу, то она может быть тиражирована, отметили в банке.
Источник: Коммерсантъ