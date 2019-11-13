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Дом / Общество

Маленькая кухня? 8 полезных советов для экономии кухонного пространства

21:14 13.11.2019 Фото: pxhere.com
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Каждый сантиметр полезного пространства на маленькой кухне на вес золота, поэтому будет очень расточительно не задействовать подоконник, — говорит эксперт.

Маленькая кухня? 8 полезных советов для экономии кухонного пространства
Главное правило маленьких кухонь — не делать слишком темную отделку и мебель

Когда в квартире небольшая кухня, бывает, приходится считать каждый сантиметр полезного пространства, и ненужные вещи могут испортить общий вид помещения, зато другие помогут оптимизировать. Эксперты рассказали, от каких вещей на кухне лучше избавиться и чем их можно заменить.

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Вполне можно отказаться от стандартной посудомоечной машины, если установлен хороший смеситель с функцией «душ.Если она уж очень необходима, можно приобрести отдельно стоящую посудомойку, которая ставится в шкаф, но благодаря своим размерам занимает не все его пространство, позволяя создать еще ящик для хранения.

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Если необходимо место для хранения, можно отказаться от духового шкафа, заменив его на мультиварку или печь СВЧ. Тем самым мы получаем полноценный кухонный шкаф.

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Можно отказаться от классического обеденного стола и заменить его на стол-трансформер или же задействовать проем окна, создав на нем либо обеденную зону, либо рабочую поверхность, либо функциональную зону с раковиной, советует дизайнер.

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В маленьком помещении, особенно если это кухня, где будут и готовить, и кушать, слишком ядовитые и активные холодные цвета будут плохо влиять на настроение и пищеварение, объясняет дизайнер Екатерина Семихатова. «Доказано психологами. Хочешь похудеть — покрась кухню в голубой. Аппетит пропадет. Правда заодно и настроение будет кислым», — добавляет она.

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В маленькой кухне однозначно не должно быть захламлённого подоконника, считает эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОBI Вадим Возный.

«Каждый сантиметр полезного пространства здесь на вес золота, поэтому будет очень расточительно не задействовать подоконник. Один из очень эффективных приемов для маленьких кухонь — продлить столешницу на подоконник. Тем самым вы можете либо создать дополнительную рабочую зону, либо использовать новый широкий подоконник вместо стола и завтракать, любуясь видом из окна», — рассказывает эксперт.

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Главное правило маленьких кухонь — не делать слишком темную отделку и мебель, такие тона визуально сделают небольшое помещение еще более тесным, говорит Возный. Стоит отдавать предпочтение светлым оттенкам, особенно эффектно смотрятся кухни, где фасады мебели выполнены в одном цвете с фартуком, полом и стенами. Благодаря этому вместительные шкафы буквально растворяются в интерьере и пространство визуально расширяется.

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Причем реализовать этот прием можно своими руками, продолжает Возный. Если у вас уже стоит кухонная мебель, но дизайн ее морально устарел, не спешите избавляться от старого гарнитура. Во время ремонта перекрасьте фасады и корпуса мебели в тон стен, поставьте новую столешницу подходящего оттенка и фактуры и замените фурнитуру на более современную. Еще один вариант — приобрести модульную мебель для кухни с приглянувшимися по форме фасадами и также покрасить в цвет фартука и стен.

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Непрактичными на маленькой кухне могут стать фартук или столешница из стекла, так как приводить их в порядок гораздо сложнее, ведь на стекле видны любые разводы и капли, добавляет Семихатова. Также лишним будет вешать непропорционально большую люстру из плохо моющегося материала.

Источник: РИА Новости

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