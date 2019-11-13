Маленькая кухня? 8 полезных советов для экономии кухонного пространства

Когда в квартире небольшая кухня, бывает, приходится считать каждый сантиметр полезного пространства, и ненужные вещи могут испортить общий вид помещения, зато другие помогут оптимизировать. Эксперты рассказали, от каких вещей на кухне лучше избавиться и чем их можно заменить.
Вполне можно отказаться от стандартной посудомоечной машины, если установлен хороший смеситель с функцией «душ.Если она уж очень необходима, можно приобрести отдельно стоящую посудомойку, которая ставится в шкаф, но благодаря своим размерам занимает не все его пространство, позволяя создать еще ящик для хранения.
Если необходимо место для хранения, можно отказаться от духового шкафа, заменив его на мультиварку или печь СВЧ. Тем самым мы получаем полноценный кухонный шкаф.
Можно отказаться от классического обеденного стола и заменить его на стол-трансформер или же задействовать проем окна, создав на нем либо обеденную зону, либо рабочую поверхность, либо функциональную зону с раковиной, советует дизайнер.
В маленьком помещении, особенно если это кухня, где будут и готовить, и кушать, слишком ядовитые и активные холодные цвета будут плохо влиять на настроение и пищеварение, объясняет дизайнер Екатерина Семихатова. «Доказано психологами. Хочешь похудеть — покрась кухню в голубой. Аппетит пропадет. Правда заодно и настроение будет кислым», — добавляет она.
В маленькой кухне однозначно не должно быть захламлённого подоконника, считает эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОBI Вадим Возный.
«Каждый сантиметр полезного пространства здесь на вес золота, поэтому будет очень расточительно не задействовать подоконник. Один из очень эффективных приемов для маленьких кухонь — продлить столешницу на подоконник. Тем самым вы можете либо создать дополнительную рабочую зону, либо использовать новый широкий подоконник вместо стола и завтракать, любуясь видом из окна», — рассказывает эксперт.
Главное правило маленьких кухонь — не делать слишком темную отделку и мебель, такие тона визуально сделают небольшое помещение еще более тесным, говорит Возный. Стоит отдавать предпочтение светлым оттенкам, особенно эффектно смотрятся кухни, где фасады мебели выполнены в одном цвете с фартуком, полом и стенами. Благодаря этому вместительные шкафы буквально растворяются в интерьере и пространство визуально расширяется.
Причем реализовать этот прием можно своими руками, продолжает Возный. Если у вас уже стоит кухонная мебель, но дизайн ее морально устарел, не спешите избавляться от старого гарнитура. Во время ремонта перекрасьте фасады и корпуса мебели в тон стен, поставьте новую столешницу подходящего оттенка и фактуры и замените фурнитуру на более современную. Еще один вариант — приобрести модульную мебель для кухни с приглянувшимися по форме фасадами и также покрасить в цвет фартука и стен.
Непрактичными на маленькой кухне могут стать фартук или столешница из стекла, так как приводить их в порядок гораздо сложнее, ведь на стекле видны любые разводы и капли, добавляет Семихатова. Также лишним будет вешать непропорционально большую люстру из плохо моющегося материала.
Источник: РИА Новости