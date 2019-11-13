Маленькая кухня? 8 полезных советов для экономии кухонного пространства

В маленькой кухне однозначно не должно быть захламлённого подоконника, считает эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОBI Вадим Возный.

«Каждый сантиметр полезного пространства здесь на вес золота, поэтому будет очень расточительно не задействовать подоконник. Один из очень эффективных приемов для маленьких кухонь — продлить столешницу на подоконник. Тем самым вы можете либо создать дополнительную рабочую зону, либо использовать новый широкий подоконник вместо стола и завтракать, любуясь видом из окна», — рассказывает эксперт.