90 застройщиков жилья стали банкротами с августа месяца в России

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), всего в России насчитывается 3238 проблемных домов общей площадью 16,9 миллиона.

Совокупный объем недостроенного из-за проблем девелоперов жилья в стране составляет 12 миллионов квадратных метров В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего в России на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тысячи домов.

«Процесс идет дальше, признаются застройщики банкротами. С августа еще 90 застройщиков было признано банкротами, было открыто конкурсное производство. Это большая проблема», — сказал Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных переходу строительства жилья на проектное финансирование.

Он напомнил, что совокупный объем недостроенного из-за проблем девелоперов жилья в стране составляет 12 миллионов квадратных метров. 6 миллионов из них, вероятно, придется достраивать Фонду дольщиков.

«Речь идет о 280 домах в 25 субъектах, по которым прорабатывается возможность достройки», — пояснил Ниденс.