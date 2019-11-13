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Недвижимость / Общество

90 застройщиков жилья стали банкротами с августа месяца в России

22:42 13.11.2019 Фото: pxhere.com
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По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), всего в России насчитывается 3238 проблемных домов общей площадью 16,9 миллиона.

90 застройщиков жилья стали банкротами с августа месяца в России

Совокупный объем недостроенного из-за проблем девелоперов жилья в стране составляет 12 миллионов квадратных метров

В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего в России на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тысячи домов.
«Процесс идет дальше, признаются застройщики банкротами. С августа еще 90 застройщиков было признано банкротами, было открыто конкурсное производство. Это большая проблема», — сказал Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных переходу строительства жилья на проектное финансирование.
Он напомнил, что совокупный объем недостроенного из-за проблем девелоперов жилья в стране составляет 12 миллионов квадратных метров. 6 миллионов из них, вероятно, придется достраивать Фонду дольщиков.
«Речь идет о 280 домах в 25 субъектах, по которым прорабатывается возможность достройки», — пояснил Ниденс.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), всего в России насчитывается 3238 проблемных домов общей площадью 16,9 миллиона. Долгострои есть в 75 регионах.
 Источник: РИА Новости
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