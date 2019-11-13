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Общество / Стиль жизни

Джон Леджент признан самым сексуальным мужчиной по версии People

22:53 13.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд обладатель десяти премий «Грэмми» в различных номинациях.

Джон Леджент признан самым сексуальным мужчиной по версии People

Американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной

Американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии People, сообщается на сайте издания.
«Я обрадовался, но и немного испугался, потому что это большая ответственность. Меня будут критиковать, чтобы убедиться, действительно ли я достаточно привлекателен для этого титула», — признался он.
В прошлом году победителем стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
Джон Ледженд — обладатель десяти премий «Грэмми» в различных номинациях. Его наиболее популярные композиции — «All of Me», «Love Me Now», «Start a Fire», «One Woman Man» и «Preach». В 2015 году музыкант стал лауреатом «Оскара» и «Золотого глобуса» за лучшую песню к фильму («Glory» к картине «Сельма»).
Артист женат на модели Крисси Тейген, пара воспитывает двоих детей.
Источник: РИА Новости
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