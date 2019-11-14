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Приказали ждать: до 2025 года добавят светофор на сложном перекрестке в Бердске

09:15 14.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Опасное пересечение улиц Комсомольской и Ленина беспокоит горожан — здесь много аварий. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию материалов «Бердску нужны дороги».

Приказали ждать: до 2025 года добавят светофор на сложном перекрестке в Бердске
Нужна дополнительная секция светофора на перекрестке ул. Ленина и Комсомольская Бердска
Сюжет: Бердску нужны дороги
Приказали ждать: до 2025 года добавят светофор на сложном перекрестке в Бердске

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До 2025 года должны добавить секцию поворота на ул. Красная Сибирь на перекрестке ул. Ленина и Комсомольской. Жители просят добавить ее для безопасности, здесь уже было много аварий. Как сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, проект на реконструкцию светофора уже есть, но пока нет средств.

— На перекрестке ул. Ленина и Комсомольская нужно сделать дополнительную секцию с левым поворотом с ул. Ленина на ул. Красную Сибирь. Сколько там уже аварий было? Опасный перекресток! Все пытаются успеть проскочить, — переживают бердчане.

Владимир Захаров сообщил, что реконструкция этого светофора включена в реконструкцию ул. Красная Сибирь от ул. Ленина до ул. Маяковского. Проектная документация разработана еще в 2018 году. Работы планируется выполнить до 2025 года. При наличии дополнительного финансирования они будут сделаны в более короткие сроки, -уточнил Владимир Захаров.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о дорожных проблемах. 42 обращения были направлены чиновникам мэрии Бердска. На данный момент опубликованы половина ответов. Например, рискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в Бердске. Читайте в ближайшее время ответы на все оставшиеся вопросы.

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От редакции

Нужна там дополнительная секция?

Аноним, 14 ноября 2019 09:41
не понял: куда еще секция?
перекресток ленина-комсомольская-красная сибирь опасен не потому что там со светофорами непорядок, а потому что водятся прутся на красный до последнего!
То есть уж кончился зеленый, зажегся уже красный, а они все выпираются!

Тут не светофор нужен, а банальная камера с фиксацией сигнала светофора и положения авто. Чтобы всем кто выедет на перекресток на красный сразу автоматом штрафы приходили.
Вот это - поможет.
Аноним, 14 ноября 2019 11:08
Действительно, часто достаточно наказывать нарушителей и сразу станет порядок

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