Приказали ждать: до 2025 года добавят светофор на сложном перекрестке в Бердске

Нужна дополнительная секция светофора на перекрестке ул. Ленина и Комсомольская Бердска

До 2025 года должны добавить секцию поворота на ул. Красная Сибирь на перекрестке ул. Ленина и Комсомольской. Жители просят добавить ее для безопасности, здесь уже было много аварий. Как сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, проект на реконструкцию светофора уже есть, но пока нет средств.

— На перекрестке ул. Ленина и Комсомольская нужно сделать дополнительную секцию с левым поворотом с ул. Ленина на ул. Красную Сибирь. Сколько там уже аварий было? Опасный перекресток! Все пытаются успеть проскочить, — переживают бердчане.

Владимир Захаров сообщил, что реконструкция этого светофора включена в реконструкцию ул. Красная Сибирь от ул. Ленина до ул. Маяковского. Проектная документация разработана еще в 2018 году. Работы планируется выполнить до 2025 года. При наличии дополнительного финансирования они будут сделаны в более короткие сроки, -уточнил Владимир Захаров.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о дорожных проблемах. 42 обращения были направлены чиновникам мэрии Бердска. На данный момент опубликованы половина ответов. Например, рискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в Бердске. Читайте в ближайшее время ответы на все оставшиеся вопросы.