Если провалился под лед: Телефоны экстренных служб нужно знать каждому

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают телефоны экстренной помощи. Они работают круглосуточно. Специалисты советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер, рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.
Единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, поэтому как и раньше можно звонить по номерам 101, 102, 103 и 104 (набор осуществляется со стационарных и мобильных телефонов).
В настоящее время в Новосибирской области значительно возрастает риск возникновения опасных ситуаций на водоемах, где образовался первый неокрепший лед, выходить и выезжать на который нельзя. Также возможные снегопады и гололед могут спровоцировать в регионе дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, чем холоднее становится на улице, тем чаще случаются возгорания в жилье – из-за несоблюдения требований пожарной безопасности и активной эксплуатации неисправных нагревательных приборов. Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей к максимальной осторожности и внимательности.
Для справки
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск) – 8 (383) 23-99-999.
Телефон дежурного Аварийно-спасательной службы Новосибирской области — 8-(383) 218-22-32.
Телефон для вызова муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска — 051.
а еще что конкретно 112 работает с сотовых даже без симок и через любого оператора. то есть если например у вас билайн и связи нет, то при наборе 112 звонок будет сделан через другого оператора автоматически.
также 112 - это комплекс. то есть вы говорите какая у вас ситуация, а дальше вызываются все нужные службы. то есть один звонок вместо нескольких, что в чрезвычайных ситуациях крайне важно.
но мы можете звонить хоть по городскому в приемную начальника, а потом здесь писать что не дозвонились. вам лично - простительно будет.