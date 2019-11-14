14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Если провалился под лед: Телефоны экстренных служб нужно знать каждому

08:45 14.11.2019 Фото: pixabay.com
2 0

В МЧС советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер.

Если провалился под лед: Телефоны экстренных служб нужно знать каждому
Телефоны экстренных служб, которые нужно знать каждому

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают телефоны экстренной помощи. Они работают круглосуточно. Специалисты советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер, рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.

Единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, поэтому как и раньше можно звонить по номерам 101, 102, 103 и 104 (набор осуществляется со стационарных и мобильных телефонов).

В настоящее время в Новосибирской области значительно возрастает риск возникновения опасных ситуаций на водоемах, где образовался первый неокрепший лед, выходить и выезжать на который нельзя. Также возможные снегопады и гололед могут спровоцировать в регионе дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, чем холоднее становится на улице, тем чаще случаются возгорания в жилье – из-за несоблюдения требований пожарной безопасности и активной эксплуатации неисправных нагревательных приборов. Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей к максимальной осторожности и внимательности.

Для справки

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск) – 8 (383) 23-99-999.

Телефон дежурного Аварийно-спасательной службы Новосибирской области — 8-(383) 218-22-32.

Телефон для вызова муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска — 051.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы знаете экстренные телефоны?

Аноним, 14 ноября 2019 09:15
Кто тут говорил, что телефон 102 и подобные не рабочие?!
Аноним, 14 ноября 2019 09:38
я говорил что звонить проще в 112.
а еще что конкретно 112 работает с сотовых даже без симок и через любого оператора. то есть если например у вас билайн и связи нет, то при наборе 112 звонок будет сделан через другого оператора автоматически.
также 112 - это комплекс. то есть вы говорите какая у вас ситуация, а дальше вызываются все нужные службы. то есть один звонок вместо нескольких, что в чрезвычайных ситуациях крайне важно.

но мы можете звонить хоть по городскому в приемную начальника, а потом здесь писать что не дозвонились. вам лично - простительно будет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сахар в крови. У меня уже диабет?
11:41 14-11-2019
Сахар в крови. У меня уже диабет?
Шум в голове. Шум в ушах. Куда жаловаться?
11:37 14-11-2019
Шум в голове. Шум в ушах. Куда жаловаться?
Без плавающего курса: ввести госрегулирование в курсе валют могут в России
11:30 14-11-2019
Без плавающего курса: ввести госрегулирование в курсе валют могут в России
На аффект не тянет: Доцент-Наполеон застрелил свою возлюбленную во сне в Санкт-Петербурге
11:15 14-11-2019
На аффект не тянет: Доцент-Наполеон застрелил свою возлюбленную во сне в Санкт-Петербурге
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
11:05 14-11-2019
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
БердскСамым дорогим коттеджем за 29,5 млн рублей владеет один житель Бердска 1
11:00 14-11-2019
Самым дорогим коттеджем за 29,5 млн рублей владеет один житель Бердска
Расстрел в колледже: Двое погибли и трое ранены из-за стрельбы студента в Благовещенске 2
10:50 14-11-2019
Расстрел в колледже: Двое погибли и трое ранены из-за стрельбы студента в Благовещенске
За дебош в самолете задержали пассажирку бизнес-класса в аэропорту Новосибирска
10:45 14-11-2019
За дебош в самолете задержали пассажирку бизнес-класса в аэропорту Новосибирска
Путин: Экономику удалось удержать от сползания к рецессии
10:30 14-11-2019
Путин: Экономику удалось удержать от сползания к рецессии
Есть ли польза в консервированных фруктах?
10:17 14-11-2019
Есть ли польза в консервированных фруктах?