Если провалился под лед: Телефоны экстренных служб нужно знать каждому

В МЧС советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер.

Телефоны экстренных служб, которые нужно знать каждому

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают телефоны экстренной помощи. Они работают круглосуточно. Специалисты советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер, рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.

Единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, поэтому как и раньше можно звонить по номерам 101, 102, 103 и 104 (набор осуществляется со стационарных и мобильных телефонов).

В настоящее время в Новосибирской области значительно возрастает риск возникновения опасных ситуаций на водоемах, где образовался первый неокрепший лед, выходить и выезжать на который нельзя. Также возможные снегопады и гололед могут спровоцировать в регионе дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, чем холоднее становится на улице, тем чаще случаются возгорания в жилье – из-за несоблюдения требований пожарной безопасности и активной эксплуатации неисправных нагревательных приборов. Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей к максимальной осторожности и внимательности.

Для справки

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск) – 8 (383) 23-99-999.

Телефон дежурного Аварийно-спасательной службы Новосибирской области — 8-(383) 218-22-32.

Телефон для вызова муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска — 051.