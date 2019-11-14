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Число мошенничеств с банковскими картами выросло на 400% за год

09:30 14.11.2019 Фото: pixabay.com
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По статистике МВД, с января по сентябрь 2019-го в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Число мошенничеств с банковскими картами выросло на 400% за год
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платёжных карт.

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за указанный период в России было зарегистрировано свыше 205 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69% больше, чем в прошлом году.

Источник: RT

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