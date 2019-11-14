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Обжалует приговор осужденный за смерть летчика в Бердске техник Моргачев в облсуде

10:15 14.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Владимира Моргачева Бердский суд приговорил у трем годам условно. Его обвинили в том, что он не исполнил свои служебные обязанности и выпустил на летное поле неисправный самолет. Также на него подан гражданский иск от Росимущества на 2 млн рублей за разбитую «Вильгу».

Обжалует приговор осужденный за смерть летчика в Бердске техник Моргачев в облсуде
Приговор Владимиру Моргачеву озвучен в Бердском городском суде

Владимир Моргачев обжалует свой приговор городского суда за смерть летчика на аэродроме Бердска. Он подал на апелляцию. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник отдела судебного делопроизводства Новосибирского областного суда Арпине Симонян 13 ноября. Напомним, на 3 года условно осудили техника Моргачева за смерть в авиакатастрофе летчика. Также Росимущество подал иск Моргачеву на 2 млн рублей за самолет «Вильга», который разбился.

— В нашем суде будет рассмотрение приговора и гражданского иска, — уточнила Арпине Аароновна «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, в августе 2017 года на самолете «Вильга» авиационного клуба ДОСААФ разбился опытный летчик Сергей Дадыкин. В его смерти обвинили заместителя начальника авиаклуба Владимира Моргачева. Два года длилось судебное следствие по делу Моргачева. На 15 листах написал о своей невиновности в гибели Дадыкина. Проводился судебный эксперимент. Основной версией падения самолета стала выкрутившая шпилька руля высоты. По мнению обвинения, Моргачев знал о неисправности судна и все равно пустил его в работу. Он недостаточно хорошо его проверил перед вылетом.

Моргачева обвинили в том, что он не исполнил свои служебные обязанности. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека и по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

27 сентября началось оглашение приговора. Сегодня, 30 сентября, судья Татьяна Васюхневич вынесла окончательный приговор. Она посчитала обвинения по ч. 2 ст. 109 излишними, они были сняты. Владимир Моргачев не согласен с приговором в три года условно и добивается своего оправдания. Читайте подробности в ближайшее время.

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Обжалует приговор осужденный за смерть летчика в Бердске техник Моргачев в облсуде