322 тыс. рублей декретных смогут получить в 2020 году российские мамочки

В Фонде социального страхования также сообщили, что с 1 января 2020 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет почти до 28 тыс. рублей.

Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 рубля», — рассказали в фонде.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет почти до 28 тыс. рублей вместо 26 тыс. рублей в 2019 году, сообщили в Фонде социального страхования.

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2018 год и за 2019 годы составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пояснили в ФСС.

В фонде также сообщили, что увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рублей в 2019 году до 2301,36 рублей в 2020 году.

Источник: ТАСС