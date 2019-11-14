Разорвать договор с мусорным регоператором готово заксобрание Новосибирской области

Пока такого прямого требования нет. Но депутаты потребовали от регионального правительства отчитаться о работе компании «Экология-Новосибирск». Ее работу оценивают неудовлетворительно.

Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления

Строительный комитет новосибирского заксобрания обратился в облправительство с требованием оценить работу регионального оператора по обращению с отходами «Экологии-Новосибирск». Если ответ не устроит депутатов, они предложат расторгнуть соглашение с компанией.

Зампред строительного комитета заксобрания Олег Сметанин вынес вопрос о работе «Экологии-Новосибирск» на заседание комитета 13 ноября. По его словам, в регионе проблемы со сбором отходов.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив напомнил, что депутаты изначально были против создания «частного оператора». Региональное правительство должно расторгнуть договор с ООО «Экология-Новосибирск», считает Сметанин.

Депутаты приняли обращение к правительству, но в нем пока нет прямого требования о разрыве соглашения, уточнил Тайге.инфо глава комитета Евгений Покровский.

«Мы приняли обращение, в котором высказали претензии, которые на сегодняшний день имеют место быть, — пояснил Покровский. — Правительству необходимо до 20 ноября предоставить нам ответ, если в этом ответе мы почувствуем, что вопрос по экооператору не решается должным образом, то будем выставлять вопрос о прекращении [договора]».

ООО «Экология-Новосибирск» принадлежит экс-депутату Госдумы Валентину Бобыреву и питерской группе «ВИС». «ВИС», которая также получила концессионые договоры на строительство четвертого моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске, принадлежала Игорю Снегурову и Дмитрию Рябову. Последний работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга.

В 2016 году новосибирское министерство ЖКХ заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. Заксобрание области потребовало расторгнуть договор после протестов общественников. В 2017 году тогда еще врио губернатора Травников пообещал это сделать, но переговоры затянулись. А в конце 2018 года уже сообщалось, что соглашение может быть не расторгнуто, а изменено, в итоге власти подавали иск именно об изменении условий договора. Суд прекратил дело после отказа сторон от всех требований.

На этом фоне начался конфликт между перевозчиками и «Экологией-Новосибирск». Бизнесмены обвинили регоператора в срыве сроков оплаты услуг, а тот, в свою очередь, заявил о «политических амбициях» подрядчиков.

Источник: tayga.info