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Стиль жизни

«Наша баня» укрепит организм и подарит бодрость телу

08:58 14.11.2019 Фото: "Наша баня"
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Что может быть полезней, чем разогреть тело в горячей, баньке с ароматами трав и березового веника? Верно, лишь горячая «Наша баня» со свежим веничком и настоящей парной!

Наша баня укрепит организм и подарит бодрость телу
«НаШа БаНя» — Русская баня на берёзовых дровах с вениками

Что может быть полезней, чем разогреть тело в горячей, баньке с ароматами трав и березового веника? Верно, лишь горячая «Наша баня» со свежим веничком и настоящей парной!

После посещения нашей парной, обязательно рекомендуем закалить и освежить организм, вылив на себя ведро освежающей и дарящей бодрость чистой воды. Это надолго подарит заряд энергии и придаст тонус всему организму.

«Наша Баня» находится в г. Бердске, м-он Юго-Восточный, 1-й проезд, ул. Родниковая, 8/2.

Предварительный заказ бани по тел. 8-913-010-09-99.

Источник: Раздел «Наша баня» на сайте Весь Бердск

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