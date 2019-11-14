«Наша баня» укрепит организм и подарит бодрость телу

Что может быть полезней, чем разогреть тело в горячей, баньке с ароматами трав и березового веника? Верно, лишь горячая «Наша баня» со свежим веничком и настоящей парной!

«НаШа БаНя» — Русская баня на берёзовых дровах с вениками

Что может быть полезней, чем разогреть тело в горячей, баньке с ароматами трав и березового веника? Верно, лишь горячая «Наша баня» со свежим веничком и настоящей парной!

После посещения нашей парной, обязательно рекомендуем закалить и освежить организм, вылив на себя ведро освежающей и дарящей бодрость чистой воды. Это надолго подарит заряд энергии и придаст тонус всему организму.

«Наша Баня» находится в г. Бердске, м-он Юго-Восточный, 1-й проезд, ул. Родниковая, 8/2.



Источник: Раздел «Наша баня» на сайте Весь Бердск