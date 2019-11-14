Полный «Релакс» в санатории «Рассвет» на 3, 5, 7 суток

Хотите освободиться от стресса? Жить свободно и легко? Восстановить полностью гармонию души и тела? Программа «Релакс» для Вас.

Оздоровительная программа «РЕЛАКС» в санатории «Рассвет» подарит заряд бодрости и сил

Оздоровительная программа «РЕЛАКС»

Хочешь освободиться от стресса? Жить свободно и легко? Восстановить полностью гармонию души и тела? Программа «Релакс» для Вас.

Основа лечения – лечебно-оздоровительная программа, направленная на повышение жизненного тонуса, формирование стрессоустойчивости, снятие эмоционального напряжения.

Программа предлагает «РЕЛАКС» – программу,



диетическое питание и проживание

Период акции: 01.09.2019 — 01.05.2020 кроме периода: 30.12.2019 — 12.01.2020

Содержание программы «РЕЛАКС»

Количество суток 3 дня 5 дней 7 дней приём врача-куратора 1 1 2 бассейн(групповое посещение) 2 3 5 гидро-ЛФК 1 2 2 соляная пещера 1 3 5 вибромеханотерапия 1 3 4 оздоровительная ванна 1 3 3 расслабляющий массаж спины 1 3 5 флоатинг 1 2 3 групповое посещение сауны 1 2 2 кислородный коктейль 3 5 7 фитолечение 3 5 7 посещение комнаты психологической разгрузки 1 2 3 консультация косметолога 1 1 1 минеральная вода 3 5 7

Стоимость программы с питанием и проживанием

категория номера 3 дня 5 дней 7 дней ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ЛЮКС,

корпус 2 21050 — 36550 — 51900 — 31900 56100 80000 УЛУЧШЕННЫЙ,

22м, двуспальная кровать, корпус 2 17150 — 30050 — 42800 — 26800 47600 68100 УЛУЧШЕННЫЙ,

31м, корпус 2 18950 14600 33050 25800 47000 36850 29200 51600 73700 ПОЛУЛЮКС,

корпус 2 20000 — 34800 — 49450 — 30700 54100 77200 НОМЕРА 2 категории двухместные «Блочный» 12950 11150 23050 20050 33000 28800 22300 40100 57600

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одноместное размещение

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двухместное размещение на 1 гостя

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двухместное размещение на 2 гостей

Для гостей по программе БОНУС

• ЛФК, йога, скандинавская ходьба;

• групповые занятия по расписанию;

Дети до 6 лет проживают бесплатно, питание по детскому тарифу

Программа относится к категории акционной и не подлежит суммированию с другими акциями и предложениями

Процедуры, входящие в состав данной программы, не подлежат замене на другие процедуры.

Количество номеров по программе ограничено.

Подробности по телефону: 8 800 250 69 19

Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Источник: Раздел Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск