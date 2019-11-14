Полный «Релакс» в санатории «Рассвет» на 3, 5, 7 суток

Оздоровительная программа «РЕЛАКС»
Хочешь освободиться от стресса? Жить свободно и легко? Восстановить полностью гармонию души и тела? Программа «Релакс» для Вас.
Основа лечения – лечебно-оздоровительная программа, направленная на повышение жизненного тонуса, формирование стрессоустойчивости, снятие эмоционального напряжения.
Программа предлагает «РЕЛАКС» – программу,
на 3, 5 и 7 суток!
Период акции: 01.09.2019 — 01.05.2020 кроме периода: 30.12.2019 — 12.01.2020
Содержание программы «РЕЛАКС»
|
Количество суток
|
3 дня
|
5 дней
|
7 дней
|приём врача-куратора
|
1
|
1
|
2
|бассейн(групповое посещение)
|
2
|
3
|
5
|гидро-ЛФК
|
1
|
2
|
2
|соляная пещера
|
1
|
3
|
5
|вибромеханотерапия
|
1
|
3
|
4
|оздоровительная ванна
|
1
|
3
|
3
|расслабляющий массаж спины
|
1
|
3
|
5
|флоатинг
|
1
|
2
|
3
|групповое посещение сауны
|
1
|
2
|
2
|кислородный коктейль
|
3
|
5
|
7
|фитолечение
|
3
|
5
|
7
|посещение комнаты психологической разгрузки
|
1
|
2
|
3
|консультация косметолога
|
1
|
1
|
1
|минеральная вода
|
3
|
5
|
7
Стоимость программы с питанием и проживанием
|
категория номера
|
3 дня
|
5 дней
|
7 дней
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ЛЮКС,
корпус 2
|
21050
|
—
|
36550
|
—
|
51900
|
—
|
31900
|
56100
|
80000
|УЛУЧШЕННЫЙ,
22м, двуспальная кровать, корпус 2
|
17150
|
—
|
30050
|
—
|
42800
|
—
|
26800
|
47600
|
68100
|УЛУЧШЕННЫЙ,
31м, корпус 2
|
18950
|
14600
|
33050
|
25800
|
47000
|
36850
|
29200
|
51600
|
73700
|ПОЛУЛЮКС,
корпус 2
|
20000
|
—
|
34800
|
—
|
49450
|
—
|
30700
|
54100
|
77200
|НОМЕРА 2 категории двухместные «Блочный»
|
12950
|
11150
|
23050
|
20050
|
33000
|
28800
|
22300
|
40100
|
57600
одноместное размещение
двухместное размещение на 1 гостя
двухместное размещение на 2 гостей
Для гостей по программе БОНУС
• ЛФК, йога, скандинавская ходьба;
• групповые занятия по расписанию;
Дети до 6 лет проживают бесплатно, питание по детскому тарифу
Программа относится к категории акционной и не подлежит суммированию с другими акциями и предложениями
Процедуры, входящие в состав данной программы, не подлежат замене на другие процедуры.
Количество номеров по программе ограничено.
Подробности по телефону: 8 800 250 69 19
Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Источник: Раздел Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск