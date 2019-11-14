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Здоровье

Полный «Релакс» в санатории «Рассвет» на 3, 5, 7 суток

09:03 14.11.2019 Фото: Санаторий "Рассвет"
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Хотите освободиться от стресса? Жить свободно и легко? Восстановить полностью гармонию души и тела? Программа «Релакс» для Вас.

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток
Оздоровительная программа «РЕЛАКС» в санатории «Рассвет» подарит заряд бодрости и сил

Оздоровительная программа «РЕЛАКС»

Хочешь освободиться от стресса? Жить свободно и легко? Восстановить полностью гармонию души и тела? Программа «Релакс» для Вас.

Основа лечения – лечебно-оздоровительная программа, направленная на повышение жизненного тонуса, формирование стрессоустойчивости, снятие эмоционального напряжения.

Программа предлагает «РЕЛАКС» – программу,

диетическое питание и проживание
на 3, 5 и 7 суток!

Период акции: 01.09.2019 — 01.05.2020 кроме периода: 30.12.2019 — 12.01.2020

Содержание программы «РЕЛАКС»

Количество суток

3 дня

5 дней

7 дней
приём врача-куратора

1

1

2
бассейн(групповое посещение)

2

3

5
гидро-ЛФК

1

2

2
соляная пещера

1

3

5
вибромеханотерапия

1

3

4
оздоровительная ванна

1

3

3
расслабляющий массаж спины

1

3

5
флоатинг

1

2

3
групповое посещение сауны

1

2

2
кислородный коктейль

3

5

7
фитолечение

3

5

7
посещение комнаты психологической разгрузки

1

2

3
консультация косметолога

1

1

1
минеральная вода

3

5

7

Стоимость программы с питанием и проживанием

категория номера

3 дня

5 дней

7 дней

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток
ЛЮКС,
корпус 2

21050

36550

51900

31900

56100

80000
УЛУЧШЕННЫЙ,
22м, двуспальная кровать, корпус 2

17150

30050

42800

26800

47600

68100
УЛУЧШЕННЫЙ,
31м, корпус 2

18950

14600

33050

25800

47000

36850

29200

51600

73700
ПОЛУЛЮКС,
корпус 2

20000

34800

49450

30700

54100

77200
НОМЕРА 2 категории двухместные «Блочный»

12950

11150

23050

20050

33000

28800

22300

40100

57600

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

одноместное размещение

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

двухместное размещение на 1 гостя

Полный Релакс в санатории Рассвет на 3, 5, 7 суток

двухместное размещение на 2 гостей

Для гостей по программе БОНУС

• ЛФК, йога, скандинавская ходьба;
• групповые занятия по расписанию;

Дети до 6 лет проживают бесплатно, питание по детскому тарифу

Программа относится к категории акционной и не подлежит суммированию с другими акциями и предложениями

Процедуры, входящие в состав данной программы, не подлежат замене на другие процедуры.
Количество номеров по программе ограничено.

Подробности по телефону: 8 800 250 69 19

Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Источник: Раздел Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск

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