Есть ли польза в консервированных фруктах?

В осенне-зимний период свежих и хороших фруктов в российских магазинах не так уж много, а если они и есть, то стоят недешево. В связи с этим у некоторых возникает вопрос, могут ли их заменить консервированные фрукты в жестяных банках? На этот вопрос ответила нутрициолог Анна Ивашкевич.
По словам специалиста, такие продукты несут в себе и вред и пользу. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что консервированные фрукты уступают свежим и замороженным в содержании полезных веществ и витаминов. Кроме того, в них гораздо больше сахара.
«Любые продукты, подвергшиеся консервированию и хранению в консервных банках, считаются менее полезными, ведь они подвергаются не только действию консервантов, но и окислению от металла банки», — заметила Анна Ивашкевич.
Также эксперт посоветовала съедать консервированные фрукты без сиропа и ни в коем случае не считать их полноценной заменой свежим и замороженным фруктам.
Источник: МедикФорум