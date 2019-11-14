Есть ли польза в консервированных фруктах?

Например, если человек страдает сахарным диабетом, то для него лучше съесть консервированные фрукты, чем кусок торта или пирожного. То же касается и тех, кто хочет похудеть.

Если человек страдает сахарным диабетом, то для него лучше съесть консервированные фрукты, чем кусок торта или пирожного

В осенне-зимний период свежих и хороших фруктов в российских магазинах не так уж много, а если они и есть, то стоят недешево. В связи с этим у некоторых возникает вопрос, могут ли их заменить консервированные фрукты в жестяных банках? На этот вопрос ответила нутрициолог Анна Ивашкевич.

По словам специалиста, такие продукты несут в себе и вред и пользу. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что консервированные фрукты уступают свежим и замороженным в содержании полезных веществ и витаминов. Кроме того, в них гораздо больше сахара.

«Любые продукты, подвергшиеся консервированию и хранению в консервных банках, считаются менее полезными, ведь они подвергаются не только действию консервантов, но и окислению от металла банки», — заметила Анна Ивашкевич.

При этом для определенных людей такой продукт может нести пользу. Так, например, если человек страдает сахарным диабетом, то для него лучше съесть консервированные фрукты, чем кусок торта или пирожного. То же касается и тех, кто хочет похудеть. Дело в том, что в этом продукте содержится гораздо меньше вредных жиров. Также эксперт посоветовала съедать консервированные фрукты без сиропа и ни в коем случае не считать их полноценной заменой свежим и замороженным фруктам.

Источник: МедикФорум