Жестокое избиение 9-летнего мальчика у хоккейной коробки сверстниками расследует СК Новосибирска

Компания избила ребенка, пиная ногами, а один из них сел на Рому и бил его кулаками. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

Рома попал в больницу после избиения

СК инициировал передачу материалов проверки о применении насилия к ребенку, сообщили в следственном управлении по Новосибирской области.

По инициативе руководства регионального управления СКР материалы проверки по факту причинения телесных повреждений 9-летнему ребенку в Дзержинском районе Новосибирска переданы из полиции в региональное следственное подразделение.

-В настоящее время следователями произведен осмотр всех изъятых записей с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза по тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление очевидцев происшествия и всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 9 ноября в Новосибирске четверо детей избили сверстника, после конфликта на хоккейной коробке. Полиция сейчас разбирается в деталях конфликта. Инцидент между школьниками произошел по адресу: улица Дзержинского, 10/1.

Двое 9-летних друзей, учащиеся третьего класса, играли в футбол, после чего к ним присоединился третий мальчик. Во время игры дети поссорились, из-за чего новенький стал угрожать зажигалками и обещал поджечь друзей. Третьеклассники выхватили зажигалки у него из рук, выбросили в мусорку и убежали домой.

Спустя некоторое время один из убегавших – Рома — вернулся на коробку, чтобы забрать бутылку воды, где его уже ждало четверо ребят, которые потащили потерпевшего к мусорке. Тот, что угрожал поджечь друзей, в приказном тоне начал заставлять ребенка залезть в бак для отходов и достать зажигалки. Услышав отказ компания избила мальчика, пиная ногами, а один из них сел на Рому и бил его кулаками. Все участники события учатся в одной школе.

Вернувшись домой, третьеклассник потерял сознание. Мать вызвала «скорую» и полицию, однако сотрудники правоохранительных органов сказали, что проблем нет. Женщина написала заявление в полицию, а ее ребенок находится больнице с ушибами мягких тканей и сотрясением головного мозга, однако в новосибирской полиции уверяют, что отреагировали незамедлительно.

-11 ноября текущего года в отдел полиции №5 «Дзержинский» управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от жительницы Дзержинского района о том, что 9 ноября днем группа несовершеннолетних нанесли телесные повреждения ее 9-летнему сыну. Все участники конфликта установлены. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в главке МВД России по Новосибирской области 12 ноября.