За дебош в самолете задержали пассажирку бизнес-класса в аэропорту Новосибирска

32-летняя женщина на борту вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников и пассажиров не реагировала, использовала нецензурную лексику. На нее составлен протокол за мелкое хулиганство.

Хулиганившую пассажирку сняли с самолета в Толмачево

13 ноября в дежурную часть линейного отдела МВД России по аэропорту Толмачёво, поступило сообщение о том, что экипажу воздушного судна, прилетевшего из Москвы требуется помощь правоохранительных органов.

«Прибыв на место полицейские установили, что 32-летняя женщина на борту самолёта вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников и пассажиров не реагировала, использовала нецензурную лексику, в связи с чем командиром авиалайнера ей было выдано письменное предупреждение с требованием соблюдать правила поведения», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время задержанная «дебоширка», жительница Новосибирской области, доставлена в полицию. В отношении её составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».