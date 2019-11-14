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Сгорела автоцистерна после массового ДТП на трассе в Новосибирской области

08:59 14.11.2019 Фото: АСТ-54
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Легковой автомобиль укатился далеко в кювет, а ещё два грузовика, Mercedes и Volvo, повреждены незначительно. Водитель и пассажир автоцистерны с ушибами и переломами были доставлены в болотнинскую больницу.

Сгорела автоцистерна после массового ДТП на трассе в Новосибирской области
Автоцистерна загорелась от удара

Вечером во вторник на 107-м км трассы Новосибирск — Болотное, недалеко от посёлка Ояш, произошло ДТП с участием трёх грузовых и одного легкового автомобиля.

Один из грузовых автомобилей в результате аварии получил серьёзные повреждения, буквально рассыпавшись на детали на трассе. Произошло возгорание автоцистерны. Легковой автомобиль укатился далеко в кювет, а ещё два грузовика, Mercedes и Volvo, повреждены незначительно. На месте ДТП работали пожарный расчёт, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. По информации подписчика, пострадали водитель и пассажир Volvo, а так же пассажирка легкового автомобиля. На трассе образовалась пробка в обоих направлениях, сообщал АСТ-54.

В результате аварии выгорела кабина автоцистерны на площади 4 кв. м. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир автоцистерны, которые с ушибами и переломами были доставлены в болотнинскую больницу.

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