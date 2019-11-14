Самым дорогим коттеджем за 29,5 млн рублей владеет один житель Бердска

В 2016 году собственник коттеджа заплатил налог на имущество в размере 29 513 рублей. «Курьер. Среда. Бердск» составил рейтинг самых дорогих частных домов города за последние три года.

На побережье Бердска построено много богатых особняков

Красиво жить не запретишь — прижилась фраза в российском народе. Кто эти богачи, как они зарабатывают, где живут? Этими вопросами задаются многие жители Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» составил рейтинг самых дорогих коттеджей в Бердске за последние три года. И так, приступим.

2016 год

Первую строчку в рейтинге самых дорогих особняков в Бердске в 2016 году занял дом стоимостью в 29 513 000 рублей. Его владелец три года назад заплатил налог за свой дом в размере 29 513 рублей по налоговой ставке 0,1%. Стоит отметить, что указанна ставка применяется ко всем частным домам Бердска за последние три года. На втором месте — расположился частный жилой дом стоимостью 25 325 000 рублей. На третьем месте находится дом стоимостью 18 809 000 рублей.

Четвертую строчку в нашем рейтинге занял дом стоимостью 17 090 000 рублей. На пятом месте — дом оцененный в 16 610 000 рублей. Н шестом месте оказался коттедж стоимостью 16 506 рублей. На седьмом — дом стоимостью 16 424 000 рублей.

Восьмую позицию рейтинга в 2016 году по праву занял дом стоимостью 15 956 000 рублей. Ниже расположились дома стоимостью 15 456 000 рублей, 15 431 000 рублей, 15 402 000 рублей, 15 378 000 рублей, 13 508 000 рублей, 13 483 000 рублей.

2017 год

Частные дома жителей Бердска в 2017 году несколько подешевели. Так, на первом месте расположился особняк стоимостью 27 858 000 рублей. на в тором месте оказался дом стоимостью 22 667 000 рублей, на третьем — дом оцененный в 18 799 000 рублей. Четвертую строчку в нашем рейтинге занял дом стоимостью 17 145 000 рублей. Домом в 16 974 000 рублей еще один житель Бердска и он занял пятое место в нашем рейтинге.

На шестом месте устроился дом стоимостью 13 639 000 рублей. На седьмом — месте оказался дом стоимостью 12 833 000 рублей. Последние строчки в списке самых дорогих домов Бердска заняли дома стоимостью 11 898 000 рублей, 10 460 000 рублей и 9 159 000 рублей.

2018 год

В 2018 году в тройку самых дорогих особняков вошли дома стоимостью в 28 025 000 рублей, 18 671 000 и 17 145 000 рублей. Владельцы домов заплатили налоги в размере 28 025 рублей, 18 671 и 17 145 рублей соответственно. На четвертом месте расположился коттедж стоимостью 14 116 000 рублей. На пятом месте — дом оцененный в 13 639 000 рублей.

На шестом месте оказался дом стоимостью в 11 898 000 рублей, на седьмом с небольшим отрывом от предыдущей строчки — дом оцененный в 11 506 000 рублей. Далее в списке рейтинга богатых домов Бердска оказались дома стоимостью в 11 495 000 рублей 10 906 000 и 8 234 000 рублей.