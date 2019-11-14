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Власть разрешила пить воду: Хлора и других вредных веществ не нашли в воде в Бердске

10:00 14.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Пресс-центра мэрии
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Анализ питьевой воды на десяти ЦТП и в квартирах бердчан не выявил отклонений от нормы. На водозаборах и в разводящей сети водопровода КБУ ежедневно берет анализ воды на безопасность.

Власть разрешила пить воду: Хлора и других вредных веществ не нашли в воде в Бердске
Собственники квартир подписали акты о заборе воды

По информации пресс-центра мэрии Бердска, вода в городе не опасна. 13 ноября замдиректора Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сообщил, что отклонений от норм СанПин 2.1.1074 -01 в отобранных пробах питьевой холодной воды не выявлено.

Лаборатория МУП «КБУ» по контрою качества питьевой воды ежедневно исследует исходную воду поверхностных источников, питьевую воду на выходе с очистных сооружений (НФС-1, НФС-2), а также из городской разводящей сети водопровода.

— Пробы, взятые 12 ноября на десяти ЦТП, а также в квартирах обратившихся граждан, отклонений от нормы не показали. Все вещества в составе воды в норме. Вода не опасна и пригодна для питья и иных нужд, — заверили в мэрии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», двое суток бердчане паниковали — вода из кранов источает удушающий запах хлора. 12 ноября, глава Бердска Евгений Шестернин провел экстренное совещание по обращениям жителей города, поступивших в общественную приемную с жалобами на состояние питьевой воды в квартирах.

— В воде ничего не обнаружено. Мы направили результаты анализов в Роспотребнадзор Новосибирской области и прокуратуру Бердска, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко 13 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава дал распоряжение провести рейд и взять пробы воды на проверку по заявленным адресам утром 12 ноября. В рейде приняли участие Александр Алексеенко, начальник общественной приемной главы Юлия Линк и председатель комиссии по вопросам ЖКХ Бердской городской Общественной палаты Дмитрий Дорофеев.

Чиновники, коммунальщики и общественники побывали в квартирах по ул. Попова, Красная Сибирь, Советская, микрорайон Северный. На момент объезда комиссия не зафиксировала характерного запаха хлора. Воду, взятую на пробы в квартирах жителей, передали в лабораторию Комбината бытовых услуг.

— Это массовый ажиотаж из-за какого-то вброса. Анализ ничего не выявил. Лично объезжал квартиры, у владельцев которых были жалобы на запах хлора в воде. Нет ни вкуса хлора, ни его запаха. У нас оборудование как работало, так и работало. Материалы, которые используются для очистки воды, одни и те же. У меня нет другой версии. Можно, конечно, думать, что это связано с погодными условиями, похолоданием резким. Но еще раз говорю — у нас нигде это не зафиксировано. Мы воду берем перед тем, как ее запустить в город, — констатировал Александр Алексеенко.

Между тем, вечером в среду в редакцию поступали сообщения о том, что запах хлора в воде ощущался в квартирах Северного микрорайона.

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От редакции

Бердчане придумали запах хлора?

Аноним, 14 ноября 2019 10:36
НВР: большинство - да.

уже писал версию:
после чистки теплообменников для горячей воды естественно может быть и запах и цвет.
но это только в горячей воде и в нескольких домах.
Факт чистки был.
Собственно все.

А дальше кто то ляпнул про холодную,
кто-то поддержал что ему не нравится его вода и понеслось.
Этож интернет и анонимность. Все логично и нормально.
КБУ молодцы: просто сделали анализ, а не ограничились заверениями.
Про ежедневные пробы - это кстати тоже факт. Они есть и оспаривать глупо.
Ну а вопросами "веры"- в церковь, с вопросами "недоверия" - к психиатру.

P.S. На будущее: есть сомнения или опасения - делайте официальные анализы.
Даже в Бердске есть лаборатории которые уж банальный анализ воды сделают без проблем.
Аноним, 14 ноября 2019 11:05
И про анализы чушь не несите, ну сделаете вы анализ, пусть даже кем то завизируете. Но это всё носит кратковременный характер. КБУ сделает свой анализ через несколько дней- и соответственно ни чего не подтвердится, как и сейчас. Слишком оперативно работают, а иначе нельзя, под себя копать что ли будут.
Аноним, 14 ноября 2019 11:07
Есть все таки разумные среди комментаторов.
Но твоя правда никому не нужна и только злит
Аноним, 14 ноября 2019 11:24
На южном нет горячей воды, только холодная,которая нагревается котлами или бойлерами. И у нас воняло хлоркой.
Аноним, 14 ноября 2019 11:00
Бердчане привыкли пить вонючую воду! Запах ощущается даже от пустого чистого стакана вымытого этой водой(это замечают в основном гости бердчан, пьющих чистую воду). Хлор не хлор а воняет... И на микрорайоне в некоторых домах действительно текла очень вонючая вода. Про естественность запаха и цвета после чистки теплообменников ересь не несите, должны промыть сначала, а потом подключить к системе. Конечно после подключения может быть "ржавая" вода из системы, но на очень короткий срок, измеряемый не часами.

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